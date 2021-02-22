İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları 4 aşamalı kaldırılacak: Hedef, 21 Haziran'da kısıtlamaların çoğundan kurtulmak

Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden Britanya'da, erken ve hızlı aşılamaya koşut, kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından açıklandı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), İngiltere bölgesinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kapanmaya yönelik kısıtlamaları aşamalı olarak kaldırma planını açıkladı. BoJo, rehavete kapılarak virüsün yeniden yayılmasının ülke ekonomisi için geri dönüşü olmayan olumsuz etkiler yaratacağını, bu yüzden temkinli yaklaşımdan şaşılmaması gerektiği uyarısını yaptı.

Parlamentoya hitabında tehdidin azımsanmayacak boyutta olmaya devam ettiğini anlatan Başbakan Johnson, kısıtlamalardan çıkış adımlarını atmaya başlamalarını, Britanya halkının azmine, Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Birleşik Krallık çapında 17.5 milyondan fazla kişiyi aşılayarak gösterdiği olağanüstü başarıya borçlu olduklarını dile getirdi.

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş İngiliz varyantının yayıldığı bölgelerde ocak başından beri kapanma uygulamak zorunda kalan BoJo, aylardır tecrit koşullarında yaşayan insanların özgürlük, iflasın eşiğine gelen işyerlerinin ekonomik yardım taleplerinin baskısı altında. Normalleşmeye geçişte önceliği 8 Mart'ta okulların açılmasına veren Başbakan, dışarda en asgari düzeyde sosyalleşmeye izin verileceğini de vaat etti.

Yol haritasının 4 aşamalı olduğunu açıklayan Muhafazakar Parti lideri, her aşamanın arasında 5 hafta süre olacağını belirtti. Kısıtlamaların çoğunun kalkacağı son aşamaya en erken 21 Haziran'da geçilebileceğini duyurdu.