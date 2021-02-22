Avrupa Birliği, İran nükleer anlaşması konusunda iyimser

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması ve ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda makul bir iyimserlik içinde olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) ele aldıklarını da bildirdi.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan ayrıldıktan sonra İran'a yeniden uygulamaya başladığı yaptırımların kalkması için anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğini hatırlatan Borrell, KOEP Koordinatörü olarak ABD dahil olmak üzere birçok ülkeyle yoğun diplomatik temas içinde olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki günlerde size verecek haberlerimin olmasını ümit ediyorum" diyen Borrell, son günlerdeki gelişmelerin yeniden masaya oturmak için diplomasiye şans tanıdığını dile getirdi.

Borrell, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesinin çok önemli bir karar olacağını ifade ederek, "Yürüttüğümüz diplomatik çabalar gizli olduğu için detay vermeyeceğim. Ama ben makul derecede iyimserim. İşe yaramazsa ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da video konferansla katıldığını hatırlatan Borrell, bunun AB ile ABD'nin yeni yönetimi arasındaki ilk resmi üst düzey temas olduğunu söyledi.

Borrell, ABD ile güçlü bir ortaklık kurmak istediklerini, ayrıca toplantıda Rusya, Ukrayna, Orta Doğu, Afrika ve Çin gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, "ABD ile özellikle yakın çevremizdeki mevcut gerilim ve çatışmalara eğilmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu kritik dönemeçte, İran konusunda birlikte çalışmalıyız. Bu birlikte çalışmanın gelecek günlerde veya haftalarda sonuç vermesini bekliyoruz" diye konuştu.