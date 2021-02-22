İngiltere'de son 71 günün Kovid-19 nedeniyle en düşük günlük ölüm sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, son 24 saate 10 bin 641 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 126 bin 150'ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 178 kişi hayatını kaybetti. Bu, 144 kişinin hayatını kaybettiği 13 Aralık'tan bu yana görülen, virüse bağlı en düşük günlük can kaybı sayısı oldu. Ülkede virüse bağlı toplam ölüm sayısı da 120 bin 757'ye ulaştı.

Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma ve diğer kısıtlamaları aşamalı olarak kaldırma planını açıklamıştı.

Yol haritasının 4 aşamalı olduğunu, her aşamanın arasında 5 hafta süre olacağını açıklayan Johnson kısıtlamaların çoğunun kalkacağı son aşamaya en erken 21 Haziran'da geçilebileceğini duyurdu.