Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: AB, Rusya ile diyalog kanallarını korumalı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Jean-Yves Le Drian'ın Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında Rusya'ya ilişkin değerlendirmelerine değinildi.

Açıklamada, "Muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili durumda, Bakan AB’nin sivil toplum desteği ve Rusya ile diyalog kanallarını koruma ihtiyacı dikkate alınarak sağlam ve tek yanıt geliştirmesi gerektiği lehine konuştu" ifadelerine yer verildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıda, Rus blog yazarı Navalnıy'ın tutuklanmasından sorumlu olan kişilere yaptırım uygulama kararı alındığını açıklamıştı.