Okul menüsünden eti çıkaran Lyon Belediye Başkanı'na Fransız hükümetinden tepki: Çocuklarımıza ideoloji yediremezsin

Lyon Belediye Başkanı okul yemekhanesinde servisin hızlanması suretiyle sosyal mesafeye uyulması için kırmızı eti menüden çıkardı. Tarım Bakanı'nın "Çocuklarımızın tabaklarına ideoloji koymayalım", İçişleri Bakanı'nın "Çiftçilerle kasaplara hakaret" diyerek çıkıştığı başkan, daha önce iktidar partili selefinin de aynı önlemi aldığını hatırlattı.

Gurmelerce Fransız mutfağının başkenti kabul edilen Lyon'da Belediye Başkanı Gregory Doucet'nin pandemi koşullarında sağlık endişesi gerekçesiyle okul yemeklerinde eti yasaklaması, hem kamuoyu hem de hükümet tarafından tepkiyle karşılandı.

Fransa'nın üçüncü büyük şehrindeki okullarda bugünden itibaren etin menüden çıkarılmasını kınayan Tarım Bakanı Julien Denormandie, "Çocuklarımızın tabaklarına ideoloji koymayı bırakalım" diye tweetledi.

"Hadi çocuklarımıza iyi büyümek için ihtiyaç duyduklarını verelim. Et de bunun bir parçası" diye devam eden Denormandie, bölge valisinden yasağın iptalini talep ettiğini belirtti.

‘Stop putting ideology on our #children’s plates,’ #French minister says after major city removes #meat from #school lunches — After having removed learning, now the French government removes meat from schools. https://t.co/js0rkn1PdL — Angélique (@ange1914) February 22, 2021

Daha ileri giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, et yasağının 'Fransız çiftçilere ve kasaplara kabul edilemez hakaret' olduğunu iddia etti.

Lyon Belediye Başkanı'nın Yeşiller partisinden olmasına da dokunan Darmanin, "Yeşiller'in ahlakçı ve seçkinci politikası, halk sınıflarını dışlıyor. Pek çok çocuk sadece okul kantininde et yiyebiliyor" diye tweetledi.

Neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un niye çocukların düzenli et yiyebileceği imkanlar sağlamadığına değinmeyen İçişleri Bakanı, onun yerine etin menüden çıkarılmasından 'skandal ideoloji' diye söz etti.

Belediye ise bununla kantin ve yemekhanelerde pandemi döneminin sosyal mesafe kurallarına uyulmasının sağlanmasını amaçladıklarını savundu.

In France, the police are needed to protect politicians who impose meatless school lunch menus! In so many ways, I admire the French... https://t.co/sgEW0GXjhH — Julian Mellentin (@JulianMellentin) February 22, 2021

Eğitim Müdürü Stephanie Leger, yeni menü sayesinde servisin hızlanacağını ve tüm çocukların yemek ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

"Öğrencilerin büyük çoğunun ağız tadını yakalamaya çalıştık ve eti menüden çıkardık" diyen Lager, bunun vegan bir menü olmadığını, balık ve yumurta servisinin devam edeceğini, pandemi dönemi bittiğinde etin de menüye geri döneceğini belirtti.

The government has accused the mayor of Lyon of insulting French butchers and harming the health of children by keeping school lunch menus meat-free.https://t.co/vRHFA0YROB — DW News (@dwnews) February 21, 2021

Belediye Başkanı Doucet de bunun sağlık endişeleri çerçevesinde geçici bir önlem olduğunu, tüm öğrenciler için dengeli bir öğünü garanti ettiklerini vurguladı.

Doucet, pandeminin ilk dalgasında selefi Gerard Collomb'un da aynı önlemi uyguladığını, ama Collomb Cumhurbaşkanı Macron'un partisinden olduğundan hükümetten kimsenin sesini çıkarmadığına dikkat çekti.

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