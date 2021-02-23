İspanya'da rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı protestolar 7'inci gününde: 500 kişi yağmur altında yürüdü

Teröre destek vermek ve kraliyet ailesine hakaret etmek gibi şuçlamalardan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat'ta Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Lleida Üniversitesi'ne sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı.

ABC Espana'da yer alan haberde, Hasel'in tutuklanmasına karşı 7'inci gününde süren protestolarda önceki günlere kıyasla daha sakin bir havanın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Canalan News, 500 kadar göstericinin yağmur altında kentteki Arc de Triomf'tan Parc de la Ciutadella'ya ve ardından Via Laietana'ya yürüdüğünü bildirdi.

🎥 | Several hundred people gather at Barcelona’s Arc de Triomf for the seventh night of protests against the imprisonment of rapper Pablo Hasel



📝 | Read more: https://t.co/jpDAOV5SSU pic.twitter.com/fDUw1vkDZj — Catalan News (@catalannews) February 22, 2021

Barcelona kentinde Hasel'in tutuklanmasına karşı protestolarda dün 8 gösterici gözaltına alınmış, 3'ü hastaneye kaldırılan 11 kişi de yaralanmıştı.

Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, Kral'a ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulmuştu.