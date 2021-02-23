Aşı sertifikasıyla restoranlara giriş, dijital aşı pasaportu ve vizesiyle seyahat önerisine Alman hükümetinden destek

Merkel hükümeti, AB zirvesinde tartışılan Avrupa içinde dijital aşı pasaportu ve vizesiyle seyahat edilmesi çözümünü desteklediğini duyurdu. Bu kapsamda verilecek aşı sertifikasının gündelik hayatın bir parçası olması ve örneğin restoranlara girişte kullanılması da değerlendiriliyor.

Koronavirüs pandemisi döneminde alınacak önlemler arasına seyahat edenlerin aşı olduğunu kanıtlayan dijital pasaport ve vizenin dahil edilmesi fikrinin AB zirvesinde benimsenmesi sonrası Almanya hükümeti de bu çözümü desteklediğini duyurdu.

Angele Merkel'in başbakanlığındaki hükümetin korona kabinesi toplantısının ardından açıklamalar yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, aşı olanlara dijital aşı sertifikası verilmesi ve AB zirvesinde ağırlık kazanan dijital aşı pasaportu ve vizesiyle seyahat edilmesi çözümünü desteklediğini belirtti.

Die Bundesregierung will im Zuge der Corona-Impfungen die Voraussetzungen für einen digitalen Impfnachweis schaffen. https://t.co/bVzFSFQ5Ku — DW Politik (@dw_politik) February 22, 2021

Ocak ayındaki AB zirvesinde üye devletler, aşı olunduğunu kanıtlayan sertifika üzerinden seyahat önerisinin ana hatlarını ele almış, sadece tıbbi amaçlara hizmet etmesi gerektiği vurgulanan bu uygulama konusunda karar vermeyi sonraki zirveye bırakmıştı.

Bu kapsamda aşı sertifikasının gündelik hayatın da bir parçası olması ve örneğin restoranlara girişte kullanılması da tartışılıyor.

Merkel hükümeti, şimdiki halde, aşılananların korona kısıtlamalarından muaf tutulmasını ihtimaller arasında değerlendirmiyor, bunun gündeme gelebilmesi için öncelikle aşılanmamışların aşı olmuşların küçük bir kesitine bile olsa virüs bulaştırıp bulaştırmayacağının kesinliğe kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.

Almanya'da dünden itibaren 10 eyalette anaokulları ve ilkokullar yeniden açılırken, koronavirüs vaka sayıları tekrar artışa geçti ve bulaşma katsayısını ifade eden haftalık R değeri uzun süre sonra yeniden 1'in üzerine çıktı. Seibert, bu duruma dikkat çekerek kısıtlamalar gevşetirken çok dikkatli hareket etmek zorunda olduklarını dile getirdi.