Atina’da doktorlar ve sağlık personelinden maaş protestosu

Yunanistan’ın başkenti Atina’da doktorlar ve sağlık personeli düşük maaşları ve kısıtlı personel sayısını protesto etmek için bir günlük grev yaptı. Güvenlik güçlerinin de hazır bulunduğu gösteriler barışçıl bir atmosferde gerçekleşti.

Yunanistan’da Hastane Doktorları Sendikası (OENGE), 24 saatlik grev ilan etti. Başkent Atina'da Sağlık Bakanlığı önünde toplanan doktorlar ve sağlık personeli, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışma temposuna rağmen verilen düşük maaşları ve personel eksikliğini protesto etti.

Greek doctors, paramedics protest severe health cuts https://t.co/cJxMbJGG1w pic.twitter.com/xVbxby0VOL — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 6, 2016

​Göstericiler, hastanelere toplu personel istihdamı yapılmasını ve geçici olarak görevlendirilen personelin kadroya alınmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı'nın yoğun bakım üniteleri sayısını arttırmak için girişimde bulunmadığını ifade eden sağlık çalışanları, bakanlığı personeli koronavirüse karşı korumak için yeterli önlem almamakla suçladı.

Güvenlik güçlerinin de hazır bulunduğu gösteriler barışçıl bir şekilde düzenlendi.

Yunanistan'da maaşları ortalama bin 100 euro olan ve devlet hastanesinde çalışan doktorlar, salgın nedeniyle fazla mesai yapmalarına rağmen düşük maaş aldıklarını belirtiyor.