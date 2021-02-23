Almanya'nın kısıtlamaları kaldırmasına çok temkinli yaklaşan Merkel'in 'Üçüncü dalganın içindeyiz' dediği belirtildi

Britanya Başbakanı Boris Johnson İngiltere'de tüm Kovid-19 kısıtlamalarını 21 Haziran'da kaldırmayı öngören aşamalı yol haritası açıklamasının ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Üçüncü dalganın içindeyiz" dediği haberi geldi.

Bugün CDU'nun meclis grup toplantısına katılanlardan bazısı, Reuters'e konuştu.

İki kaynağa göre, şansölye, 2020 sonunda yürürlüğe giren ve 7 Mart'a dek uzatılan kapanma önlemlerinin çok dikkatli ve aşamalı şekilde kaldırılması gerektiğini, zira artık üçüncü dalganın içinde bulunduklarını söyledi.

Almanya'da vaka sayısının tekrar endişe verici düzeyde artmasının ardından milletvekillerine "İniş çıkışları göze alamayız" diye seslendiği belirtilen Merkel, vaka sayısında yeni rekor yüzünden kapanmaya geri dönmek zorunda kalınmaması için normalleşmenin çok dikkatli organize edilmesi gerektiğini belirtti. Normalleşmenin kalıcılaşması için hızlı testleri çok daha fazla insana uygulama ve test yapma kapasitesini artırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Almanya, elzem olmayan işyerlerinin kapatılması ve daha bulaşıcı varyantların yayıldığı Avusturya ve Çekya ile sınırlarda kontrol uygulamasının ardından vaka sayısında düşüş kaydetmişti. Ancak aşılama programının yavaş ilerlemesi ve daha bulaşıcı varyantların çıkmasının engellenememesiyle bulaşma katsayısını ifade eden haftalık R değeri yeniden 1'in üzerine çıktı.