İsviçre gazetesi Sputnik V aşısına övgüler sıraladı

İsviçre’de yayınlanan Neue Zurcher Zeitung gazetesinde yayınlanan makalede, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının gerçek bir ‘çok satan’ olduğu belirtildi.

Neue Zurcher Zeitung gazetesindeki bir makalede, Sputnik V aşısı ‘gerçek bir çok satan’ ifadeleriyle anıldı.

Sputnik V aşısının, Biontech/Pfizer ve Moderna’nın aşılarından üstün yanlarından bahsedilen makalede bu aşının iyi araştırılmış insan adenovirüsü temelli olduğuna ve etkinlik düzeyine dikkat çekildi.

Makalede iki dozunda da farklı bileşenlerin kullanılmasından dolayı Sputnik V aşısının, benzer yapıya sahip AstraZeneca aşısından daha etkili olduğu vurgulandı.

Sputnik V aşısı, 10 dolar olan doz fiyatı nedeniyle de ‘daha erişebilir bir aşı’ olarak nitelendirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısını Ağustos 2020’de tescillemişti.