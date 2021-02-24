Almanya'da pandemi yaşam tarzından türeyen koronayorgunu, ölüm öpücüğü gibi 1200'den fazla yeni kelime sözlüğe girecek

Medyaya konuşan Leibniz Alman Dili Enstitüsü uzmanları, modern zamanlarda dil üzerine bu kadar büyük etki gösteren başka bir fenomen olmadığını, bu durumun korona-krizinin tüm toplumu vurmasından kaynaklandığını söyledi. Gelinen aşamada şimdi de 'Impfdrängler' gibi aşı sırasını bozarak öne geçmek isteyenlerle, 'Impfneid' gibi aşı olanları kıskanmakla ilgili yeni kelimeler türediğine dikkat çekti.

Maske aptalları Almanca'yı canlandırdı

Bir yıllık süreçte Almanca, 'coronamüde' (korona yorgunu) 'Coronafrisur' (korona saç kesimi), 'Todesküsschen' (yakın temasla bulaşa atıfla ölüm öpücüğü), 'Maskentrottel' (maskesini burnunun altında takanlara atıfla maske aptalı) gibi 1200'den fazla yeni kelime kazanmış durumda.

Dijital derleme

Almanca’yı korumak ve geliştirmek amacıyla 1964’te kurulan Mannheim merkezli Leibniz Alman Dili Enstitüsü de bu kelimeleri Almanca sözlüğe eklemek için bir proje başlattı. Ekip, internet ve sosyal medyada kullanılan kelimeleri topladığını ve en sık kullanılanların resmi Almanca sözlüğüne girmesini sağlayacağını belirtti.

Adını koyarak baş etmek

Yeni kelimeleri derleyen Dr. Christine Möhrs, projenin Almanların pandemi yaşam tarzının doğrudan yansıması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Dünyada yeni şeyler olduğunda onlara bir isim vermeye çalışırız. Adı olmayan şeyler korku ve güvensizlik hissetmemize neden olabilir. Ancak bir şeyler hakkında konuşabilir ve onlara isim verebilirsek, birbirimizle iletişim kurabiliriz. Özellikle kriz zamanlarında bu önemlidir."

Aşırı Zoom stresi, dostlarla mesafeli bira keyfi

Yeni kelimeler pandemiyle başlayan yeni hayatı tüm tuhaflığıyla gözler önüne seriyor. Pandeminin başındaki kapanmada balkonlarından şarkı söyleyenlere 'Balkonsänger', yiyecek stoklama dürtüsüne kapılanlar için hamster benzetmesiyle 'Hamsterit' denildi. Koronavirüs yüzünden endişe-korku yaşamak 'Coronaangst', çok fazla video görüşmesi nedeniyle strese girmek 'overzoomed', güvenli mesafede arkadaşlarla bira içmek 'Abstandsbier' kelimeleriyle anlatıldı. Başkalarına alışverişlerinde yardımcı olanlara 'Einkaufshelfer' denildi, el yerine ayakla tokalaşmak 'CoronaFußgruß' diye tanımlandı.