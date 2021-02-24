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    Almanca 'maske zorunluluğu' tabelası, sokağa çıkma yasağı uygulaması, Flensburg, Almanya

    Almanya'da pandemi yaşam tarzından türeyen koronayorgunu, ölüm öpücüğü gibi 1200'den fazla yeni kelime sözlüğe girecek

    © REUTERS / FABIAN BIMMER
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (644)
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    Mart 2020'de pandeminin yayılmasından beri Almanca'da korona mutasyonundan geçen 1200'den fazla yeni kelime saptadığını duyuran Leibniz Alman Dili Enstitüsü, bunları derleyip resmi sözlüğe katacak.

    Medyaya konuşan Leibniz Alman Dili Enstitüsü uzmanları, modern zamanlarda dil üzerine bu kadar büyük etki gösteren başka bir fenomen olmadığını, bu durumun korona-krizinin tüm toplumu vurmasından kaynaklandığını söyledi. Gelinen aşamada şimdi de 'Impfdrängler' gibi aşı sırasını bozarak öne geçmek isteyenlerle, 'Impfneid' gibi aşı olanları kıskanmakla ilgili yeni kelimeler türediğine dikkat çekti. 

    Maske aptalları Almanca'yı canlandırdı

    Bir yıllık süreçte Almanca, 'coronamüde' (korona yorgunu) 'Coronafrisur' (korona saç kesimi), 'Todesküsschen' (yakın temasla bulaşa atıfla ölüm öpücüğü), 'Maskentrottel' (maskesini burnunun altında takanlara atıfla maske aptalı) gibi 1200'den fazla yeni kelime kazanmış durumda. 

    Dijital derleme

    Almanca’yı korumak ve geliştirmek amacıyla 1964’te kurulan Mannheim merkezli Leibniz Alman Dili Enstitüsü de bu kelimeleri Almanca sözlüğe eklemek için bir proje başlattı. Ekip, internet ve sosyal medyada kullanılan kelimeleri topladığını ve en sık kullanılanların resmi Almanca sözlüğüne girmesini sağlayacağını belirtti.

    Adını koyarak baş etmek

    Yeni kelimeleri derleyen Dr. Christine Möhrs, projenin Almanların pandemi yaşam tarzının doğrudan yansıması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

    "Dünyada yeni şeyler olduğunda onlara bir isim vermeye çalışırız. Adı olmayan şeyler korku ve güvensizlik hissetmemize  neden olabilir. Ancak bir şeyler hakkında konuşabilir ve onlara isim verebilirsek, birbirimizle iletişim kurabiliriz. Özellikle kriz zamanlarında bu önemlidir."

    Aşırı Zoom stresi, dostlarla mesafeli bira keyfi

    Yeni kelimeler pandemiyle başlayan yeni hayatı tüm tuhaflığıyla gözler önüne seriyor. Pandeminin başındaki kapanmada balkonlarından şarkı söyleyenlere 'Balkonsänger', yiyecek stoklama dürtüsüne kapılanlar için hamster benzetmesiyle 'Hamsterit' denildi. Koronavirüs yüzünden endişe-korku yaşamak 'Coronaangst', çok fazla video görüşmesi nedeniyle strese girmek 'overzoomed', güvenli mesafede arkadaşlarla bira içmek 'Abstandsbier' kelimeleriyle anlatıldı. Başkalarına alışverişlerinde yardımcı olanlara 'Einkaufshelfer' denildi, el yerine ayakla tokalaşmak 'CoronaFußgruß' diye tanımlandı.

     

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (644)
    Etiketler:
    Sözlük, Öpücük, Yorgunluk, Maske, pandemi, Koronavirüs, Korona, kelime, Yeni, Almanya, Enstitü, Dil, Almanca, Gottfried Leibniz
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