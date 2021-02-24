Güney Kıbrıs, tarihinde ilk kez BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği için başvuru yapacak

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 46. oturumunda video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Hristodulidis, "İnsan hakları alanındaki uluslararası gündem, Kıbrıs'ın dış politika öncelikleri arasında her zaman üst sırada yer aldı. Ülkemizin cinsiyet eşiğine, çocuk haklarına, insan ticaretiyle mücadeleye, kültürel hakların korunmasına ve bu gündemdeki birçok diğer konuya bağlılığı, şu anda daha önce hiç olmadığı kadar yüksek seviyede" dedi.

Hristodulidis, bu bağlamda Güney Kıbrıs'ın 2025-2027 dönemi için BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine ilk kez aday alma kararı aldığını özel bir görev ve onur bilinciyle açıkladığını ifade etti.

Güney Kıbrıs'ın konseyin çalışmalarına önemli katkı sunacağından emin olduğunu ve bu doğrultuda 'herkes için insan haklarının güçlendirilmesi' ortak hedefine ulaşmak amacıyla diğer üye ülkelerle daha yakın işbirliği yapacaklarını kaydeden Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın adaylığının büyük destek alacağından emin olduğunun altını çizdi.

Güney Kıbrıs, 1960 yılında bağımsızlık kazandıktan bir ay sonra BM üyesi olmuştu.