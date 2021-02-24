Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatıldı

Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor. Federal Meclis'e (Bundestag) gönderilen tezkerede, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış müzakerelerinin sürdüğü ve görüşmelerin bitmeden asker çekilmesinin hükümetin Kabil'deki konumunu zayıflatabileceği ifade edildi.

Alman hükümeti, Afganistan'daki askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2022'ye kadar uzatma kararı aldı. Almanya Bakanlar Kurulu, ordusunun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak bu ülkede bin 300 askerin konuşlandırılmasını sürdürme kararı aldı.

Germany is ready to stay longer in Afghanistan if it is in the interest of its allies, German Chancellor Angela Merkel said at Munich Security Conference. pic.twitter.com/L1kpJg8pyz — TOLOnews (@TOLOnews) February 19, 2021

​Federal Meclis'e (Bundestag) gönderilen tezkerede, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış müzakerelerinin sürdüğü ve görüşmelerin bitmeden asker çekilmesinin hükümetin Kabil'deki konumunu zayıflatabileceği ifade edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de gerekli görüldüğü ve müttefiklerin de çıkarlarına uygun bulunduğu takdirde Afganistan'daki konuşlanmanın uzatılabileceğinin sinyallerini vermişti.

Görev süresi 31 Mart'ta dolacak Alman askerlerinin, gelecek yıl 31 Ocak'a kadar Afganistan'da kalabilmesi için hazırlanan tezkereye Federal Meclis'in onay vermesi gerekiyor.

Afganistan'daki Alman askerlerinin bir yıllık maliyetlerinin 427 milyon euro olduğu bildirildi.