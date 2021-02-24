Avrupa'nın en büyük uyuşturucu operasyonu: Toplamda 23 ton kokain ele geçirildi

Paraguay'dan gelen 23 ton kokain türü uyuşturucu Hamburg Limanı'nda ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçleri bu miktarın, şu ana kadar Avrupa'da ele geçirilen en büyük kokain miktarı olduğunu ifade etti.

Almanya, Hollanda ve Belçika iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda Paraguay’dan 5 konteyner içerisinde gelen toplamda 23 tondan fazla kokaine Hamburg Limanı’nda el konuldu. İki ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturuculardan, ilk operasyonda ele geçirilen miktarın 16 ton, ikinci operasyonda ele geçirilen miltarın ise 7 ton olduğu belirtildi.

23 tonnes of cocaine seized in Europe's biggest haul https://t.co/iDaBEpZ6IK pic.twitter.com/h98sHmFYtU — 24 News HD (@24NewsHD) February 24, 2021

​Yetkililer, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 3 milyar eurodan fazla olduğunu ifade etti.

Belçika'da olayla ilişkili olduğu düşünülen ve 23 ton kokain ithal etmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Uyuşturucu maddelerin tenekeye gizlenmiş olarak Almanya ve çevre ülkelerde dağıtımının planlandığı kaydedildi.

2020 yılı başından bu yana 102 ton kokain türü uyuşturucunun Avrupa'ya girişinin engellendiği belirtiliyor.