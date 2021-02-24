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    BBC News

    Reuters ve BBC'nin Rusya etkisini kırmak için İngiliz hükümetiyle yaptığı gizli anlaşmaların belgeleri yayımlandı

    © REUTERS / Suzanne Plunkett
    Avrupa
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    Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve çevre ülkelerde Moskova karşıtlığı aşılayıp etkisini kırmayı amaçlayan program yürüttüğü, programda Reuters, BBC, Bellingcat'in kilit rol üstlendiğine dair Anonymous'un ele geçirdiği belgeler, The Greyzone tarafından derli toplu şekilde yayımlandı. Twitter, haberle ilgili paylaşımları sansürlemeye kalkıştı.

    Uluslararası hackaktivist grubu 'Anonymous'un ele geçirdiği belgeler, Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın (Foreign, Commonwealth and Development Office/FCO) Rusya karşıtlığı aşılayan devasa çaplı bir programı finanse ettiği, Rusya'yı zayıflatmaya yönelik bu kampanyada Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Britanya kamu yayın kuruluşu BBC, Britanyalı araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat'in önemli rol oynadığını ortaya koydu.

    Saygın geçinen İngiliz medya kuruluşlarının devletin Rusya karşıtı programına katılımını gözler önüne seren belgeleri, bağımsız araştırmacı habercilik sitesi The Greyzone derleyip topladı. Twitter, The Greyzone'un haberiyle ilgili paylaşımları ilkin sansürledi. 

    Sosyal medya devi, "Bu malzeme hackleme yoluyla elde edilmiş olabilir" uyarısını tepkiler üzerine yeni paylaşımlara koymadı ama eski paylaşımlar üzerinden kaldırmadı.

    Ama akıllı telefondan habere girilmesiyle ilgili zorluktan şikayet edenler de oldu.

    Belgelere göre Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın sponsorluğunda Reuters ve BBC Rusya içinde rejim değişikliğini teşvik eden ve Rusya'nın Doğu Avrupa ile Orta Asya'daki komşularında itibarına zarar verecek bir dizi gizli program yürüttü. Thomson Reuters Vakfı ve BBC Medya Eylemi, Rusya'ya karşı gizli enformasyon ve propaganda savaşına katıldı.

    Programı yönetten bakanlıktaki Karşı Dezenformasyon ve Medya Gelişimi (Counter Disinformation & Media Development/CDMD) masasının direktörü, programın hedeflerinden birini Rus devletinin yakın komşuları üzerindeki nüfuzunu zayıflatmak olarak koydu. 

    Programa katılan medya kuruluşları, kısaca 'Konsorsiyum' denilen gizli bir oluşum içinde bir dizi özel istihbarat şirketi çalışanıyla birlikte hareket etti. Bunlar arasında Suriye hükümetine karşı propaganda savaşında önemli rol oynamış Albany de var. 

    Bakanlığın mesajlarının Rusya çapında yayılması ve karşılık bulması, Rus hükümetinin anlatısına karşı operasyon yürütme becerisinin gelişmesi için yardım çağrısına olumlu yanıt veren Reuters ve BBC, Britanya devletinin müdahaleci emellerine alet olmak için milyonlarca dolarlık sözleşmelere imza attı. Karşılığında Bakanlığın finanse ettiği geziler, turlar, eğitimlerle Rus gazetecileri etki altına almayı, Rusya ve çevresinde etki ağları kurmayı ve Rusça konuşulan bölgelerde NATO yanlılığını teşvik etmeyi kabul ettiler. 

    Reuters'in kar amacı gütmeyen kolu Thomson Reuters Vakfı'nın Britanya Dışişleri'nin Rusya Medyasında Kapasite İnşası projesinin ihalesine girdiğini gösteren ve Reuters CEO'su Monique Ville'in imzasını taşıyan 31 Temmuz 2017 tarihli belge
    © Fotoğraf : The Greyzone
    Reuters'in kar amacı gütmeyen kolu Thomson Reuters Vakfı'nın Britanya Dışişleri'nin Rusya Medyasında Kapasite İnşası projesinin ihalesine girdiğini gösteren ve Reuters CEO'su Monique Ville'in imzasını taşıyan 31 Temmuz 2017 tarihli belge

    Dünya çapında 15 bin gazeteci çalıştıran ve bunların 400'ünü Rusya'da istihdam eden Reuters'in gözetimindeki eğitim programlarında, Rus gazetecilerde tavır değişikliği ve Britanya ile ilgili olumlu algı değişikliği yaratmak için çalışmalar yürütüldü.

    Reuters'in sunduğu teklifin kabul görmesi üzerine Temmuz 2019'da Britanya Dışişleri'nin Çatışma, İstikrar, Güvenlik Fonu'yla imzaladığı Rusya karşıtlığı sözleşmesinin belgesi, 'çok gizli' olarak sınıflandırılmış.
    © Fotoğraf : The Greyzone
    Reuters'in sunduğu teklifin kabul görmesi üzerine Temmuz 2019'da Britanya Dışişleri'nin Çatışma, İstikrar, Güvenlik Fonu'yla imzaladığı Rusya karşıtlığı sözleşmesinin belgesi, 'çok gizli' olarak sınıflandırılmış.

    Gizli programa Bellingcat, Meduza ve Pussy Riot'ın finanse ettiği Mediazona gibi yüksek profilli online medya kuruluşları da ortak oldu. Bellingcat’in katılımı, Kuzey Makedonya'da NATO yanlısı adayın lehine sonuçlanan 2019 seçimine Britanya'nın müdahalesinde rol almayı da kapsadı.

    Programın tarafı olan özel istihbarat şirketlerinden Zinc Network (eski adıyla Breakthrough Media), Rusya ve Orta Asya'da YouTuber ağı kurulması, dış finansman kaynağı olarak kayıtlara geçmeksizin uluslararası ödemeler yapılmasını ve alınmasını, Rusya içindeki  hükümet karşıtı protestolara içerik sağladı. 

    The Greyzone, belgelerin 2020'de Belarus'da düzenlenen protestolar üzerinde Britanya gibi NATO üyesi ülkelerin etkisine dair arka planı ortaya koymasının, Rusya'da hapisteki muhalif Aleksey Navalnıy etrafındaki protestolarla ilgili de rahatsız edici soru işaretleri uyandırdığını yazdı. 

    Haberde belgelerin dünyanın en büyük ve en prestijli medya kuruluşlarından Reuters ve BBC'nin bağımsızlık iddiasına ciddi gölge  düşürdüğü, zira para karşılığı Britanya ulusal güvenlik devletinin istihbarat maşaları olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı dile getirildi. 

     

     

     

     

     

     

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