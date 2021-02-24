Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini ateşe verdi

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bir Afgan sığınmacının, hamileliğinden dolayı Almanya'ya transfer edilemeyeceğini öğrenince kendini yaktığı bildirildi. Tedavi altına alınan hamile kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberinde, 21 Şubat Pazar günü Karatepe Sığınmacı Kampı'nda kalan 8 aylık hamile bir Afgan'ın kendini yaktığı belirtildi.

The endless tragedy of Afghans.



A 26 yo Afghan woman, 8 months pregnant, mother of two & a recognized refugee, self-immolated in Lesvos island after she was notified she couldn't be transferred to Germany due to her advanced pregnancy.

She had reached Greece alone w her two kids https://t.co/MGd7jWqnXE — F. Kontrafouri فیلیو (@filiopk) February 24, 2021

​Kimliği açıklanmayan 2 çocuk annesi kadının çocuklarını çadır dışına çıkararak kendini ateşe verdiği ifade edilen haberde, mülteci statüsünde olan kadının hamileliğinden dolayı planlandığı şekilde Almanya'ya transferi yapılmadığı için bu yola başvurduğu aktarıldı.

Haberde, hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının, yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi.