Yunanistan’da Kovid-19 aşısı olanlarda 5 ağır yan etki vakası yaşandı

Yunanistan Ulusal Aşılama Komitesi Başkanı Maria Theodoridou, bugünkü basın toplantısında, “Anafilaktik reaksiyon ile ilişkili 5 ağır yan etki vakası vardı. Etkili biçimde tedavi edildi. Ayrıca aşılamayla bağına ilişkin nihai belgelemenin olmadığı bir vaka daha var” açıklamasında bulundu.

Yunanistan’da 27 Aralık’ta başlayan ve Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının kullanıldığı program kapsamında, 730 binden fazla aşı yapıldığını anımsatan Theodoridou, Yunanistan’daki sonuçların “tamamen dünya bilimsel verilerine uygun” olduğunu söyledi.

Temel Sağlık Hizmetleri Sekreteri Marios Themistokleous, Yunanistan’daki aşılama oranının AB ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, “Son zamanlarda, aşılama için randevu alma sayısında artış yönünde bir eğilim var. Halihazırda randevu sayısı, 600 bini ilk doz ve 820 bini ikinci doz için toplam 1 milyon 420 bin. Mart ayı için şimdiden 720 bin randevu alındı. Yakında aşı merkezleri 112 bin doz Pfizer aşısı alacak. Daha önce 24 bin doz Moderna ve 90 bin doz AstraZeneca aşısı teslim edilmişti” diye konuştu.