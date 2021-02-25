Batı Trakya'da tepkiler büyüyor: Dedeağaç Barış Komitesi Halk Hareketi 'ABD üssüne hayır' diyecek

Yunanistan, ABD ile ortak tatbikatı sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin vermişti. Dedeağaç Barış Komitesi Halk Hareketi, bölgede kurulacak ABD üssüne karşı bir etkinlik düzenleme kararı aldığını açıkladı.

Batı Trakya bölgesinde ABD'ye karşı sesler giderek çoğalıyor.

Birlik Gazetesi'nden İlhan Tahsin'in haberine göre, Dedeağaç (Aleksandrupolis) Barış Komitesi, bölgede kurulacak ABD üssüne karşı bir etkinlik düzenleme kararı aldığını duyurdu.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 Şubat Perşembe saat 20:00’de, "NATO tatbikatı 'Defender 2021' Bölgemize odaklanan savaş provası – Halk hareketinin tepkisi" isimli çevrimiçi bir etkinlik yapılacağı belirtildi.

Komitenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İşçi sendikalarını, bölgemiz halkını ve gençlerini dik durmaya, bu tehlikeli politikayı topluca kınamaya ve ülkemizi ABD-NATO ölüm üssüne çeviren bu cinayet kararları engellemek için mücadeleyi yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. AB ve halkımız olası bir savaşta hedefte. ABD-NATO-AB ülkemizi ölüm saldırı mevzisi haline, halkımızı da olası bir savaşta hedef haline getiriyorlar.

Dedeağaç’a ABD merkezli bir üssün kurulmasına hayır.

Yunanistan-Amerika arasındaki askeri üsler anlaşması iptal edilsin.

Ülkemizdeki ölüm üslerini kapatılsın, yeni üsler ve askeri altyapı oluşturulmasın.

Yunan Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışındaki emperyalist misyonlara katılımı olmasın.

Anlaşmaların belirlediği sınırlarda ve anlaşmalarda değişiklikler olmasın.

NATO ve AB kurt ittifaklarından bağımlılık son bulsun."

Ne olmuştu?

ABD'nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet 'Black Hawk' tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı'nı merkez üs olarak kullanacağı bildirilmişti. Dedeağaç Dimokritos Havalimanı Müdürü Stelios Zantanidis’in yerel medyaya yaptığı açıklamada, Şubat-Ağustos arasında havalimanını üs olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağını belirtmişti. ABD'nin Dedeağaç Havalimanı Müdürü, Amerikalı komutanlar için ofis ve idari alanlar talebinde bulunduğunu açıkladı.



