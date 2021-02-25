AB'de '12.7 milyar euro verin, 900 milyon doz aşı temin edelim' dolandırıcılığı

Reuters'e konuşan AB'den iki yetkili, dolandırıcıların üye ülkelere 3 milyar euro karşılığı 400 milyon doz aşı temin etme teklifiyle yaklaştığını söyledi. Ardından OLAF "Bugüne kadarki farklı tekliflerin toplamı, yaklaşık 12.7 milyar euro (15.53 milyar dolar) fiyatla 900 milyon aşı dozuna karşılık geliyor" açıklamasını yaptı.

Toplu aşılamaya en erken başlayan ve en hızlı ilerleyen İsrail ve Britanya'ya kıyasla 450 milyon yurttaşını aşılamakta yavaş kalmakla ve tedarik sıkıntısı çekmekle eleştirilen Avrupa Birliği'nin (AB) başı aşı dolandırıcılığıyla da dertte. Reuters'e konuşan AB'den iki yetkili, dolandırıcıların üye ülkelere 3 milyar euro karşılığı 400 milyon doz aşı temin etme teklifiyle yaklaştığını söyledi.

AB'nin tedariki, Avrupa İlaç Kurumu'nun onay verdiği aşıları üreten BioNTech-Pfizer, Moderna, Oxford-AstraZeneca'dan sağlanıyor.

Bir AB yetkilisi ise hükümetlere çok büyük miktarlarda hayalet aşı teklif edilerek dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Yetkili, "Bu şişelerde gerçekte ne olduğu hakkında kimsenin hiçbir fikri yok... En iyi ihtimalle hiçbir şeye yaramıyorlar, en kötü ihtimalle çok ciddi bir sorun sözkonusu" dedi.

Hayalet aşıların çoğunun İngilizlerin Oxford-AstraZeneca aşısının adıyla teklif edildiğini aktaran yetkili, bu durumu, dolandırıcıların pandeminin başında maske ve diğer koruyucu malzemelerin eksikliğini suiistimal etmesiyle kıyasladı.

İkinci yetkili de Avrupa Komisyonu'nun hayalet aşılar konusunda endişeli olduğunu aktararak "Bunların gerçek aşı dozu mu yoksa şişe dolusu tuzlu su mu olduğu belli değil" dedi.

Bu haberin ardından, AB'de aşı dolandırıcılığı hakkında soruşturma açmış bulunan Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'ndan (OLAF), kendilerini aracı olarak tanıtan kişi veya grupların çeşitli AB ülkelerine aşı tedarik etmeyi teklif ettikleri, gelen bildirimlere göre 900 milyon doz aşı karşılığı 12.7 milyar euroluk ödeme talep edildiği açıklamasını yaptı.

OLAF "Bugüne kadarki farklı tekliflerin toplamı, yaklaşık 12.7 milyar euro (15.53 milyar dolar) fiyatla 900 milyon aşı dozuna karşılık geliyor" dedi.