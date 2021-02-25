İngiliz sağlık bakanı ve sistemine dava: Tüm hasta verileri denetimsiz şekilde CIA işbirlikçisi şirkete emanet edildi

İngiliz Sağlık Bakanlığı, pandemi başladığından beri Ulusal Sağlık Sistemi NHS'nin tüm verilerini ABD'de FBI, CIA, ordu ve Göçmen Bürosu için çalışan Palantir'e teslim etti. 33.3 milyon dolarlık anlaşma uzatması için güncel Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapmaya gerek görmeyen Sağlık Bakanlığı ve NHS'ye, Open Democracy tarafından dava açıldı.

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın ABD'de FBI, CIA, ordu ve Göçmen Bürosu ile bağlantılı çalışan Palantir'le yaptığı anlaşma dava konusu oldu.

Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden Britanya, pandemiden kaynaklanan devasa miktarda sağlık verisinin depolanması için Almanya doğumlu teknoloji müteşebbisi Peter Thiel'in 2003'te ABD'nin Silikon Vadisi'nde kurduğu büyük veri analizcisi yazılım şirketi Palantir'e başvurmuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın portföyündeki Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Mart 2020'de Palantir'le yaptığı geçici anlaşmayı Hancock Aralık 2020'de iki yıllığına uzattı. Britanya merkezli bağımsız medya platformu Open Democracy, 33.3 milyon dolarlık anlaşma için güncel bir Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapmadığından ötürü Sağlık Bakanlığı ve NHS İngiltere'ye dava açtı.

BREAKING: We've just issued a lawsuit against the UK government over its £23m NHS data deal with Palantir.



Here's why 👇https://t.co/5v68u9i0sK — openDemocracy (@openDemocracy) February 24, 2021

43 bin dolarlık dava masrafları için bağış kampanyası açan Open Democracy, son olarak ABD'de yüzlerce göçmenin sınırdışı edilmesinde oynadığı rolle gündem olan Palantir'in ABD'nin Irak ve Afganistan'daki istihbarat opersyonlarıne verdiği desteği hatırlattı. Trump yanlısı teknoloji milyarderi Thiel, bir keresinde "Artık özgürlük ve demokrasinin birbiriyle uyumlu olduğuna inanmıyorum" diye görüş bildirmişti.

NHS, veriyi anonimleştirerek Palantir'e devrettiğini, şirketin yazılımcıları ve analizcileri tarafından işlenirken verinin hala kendi kontrolünde olduğunu söylüyor.

Ama Britanya'da hasta mahremiyeti ve rızasıyla ilgili kampanya yürüten medConfidential isimli grubun koordinatörü Phil Booth, anlaşmanın denetimsiz uzatılmasının pandeminin yarattığı aciliyetle açıklanamayacağını belirtti.

Booth "Halk sağlığı için acil durum ilan edilmişken, Palantir'in veri entegrasyon yeteneklerini kullanmak bir şeydir, bunları NHS ile daha geniş sağlık sisteminin günlük işleyişinin çeşitli yönleriyle iç içe geçirmek tamamen başka bir şeydir" dedi.

Ardından bu hafta Araştırmacı Gazetecilik Bürosu, Palantir'in NHS ile anlaşma yapmak için 2019 yazından beri uğraştığı açıklamasını yaptı. Buna göre tam da NHS yeni bir teknoloji servisi kurmaya hazırlanırken, 2 Temmuz 2019'da Palantir’in Britanya Müdürü Louis Mosley, NHS İngiltere Başkanı David Prior'ın katılımıyla şatafatlı bir yemek verdi.

J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi eserinin Orta Dünya evreninde küre şeklinde görebilen taştan adını alan Palantir, özellikle CIA ile işbirliğiyle tanınıyor. Son olarak Ağustos 2019'da Palantir yazılımı sayesinde elde edilen istihbaratla Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ajanları Mississippi'deki kümes hayvanı işleme tesislerine devasa bir askın düzenlemiş, 680 göçmeni yasal belgeleri olmadığı gerekçesiyle yakalayıp sınırdışı etmişti. Onlarca çocuk akşam eve döndüklerinde ebeveynlerini sınırdışı edilmiş bulmuştu.

Geçen yıl ABD ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri dahil federal hükümetin açtığı bir dizi ihaleyi kazanarak yüzde 47 büyüme kaydeden Palantir, bu yıl için yüzde 30'luk büyüme öngördü.

Open Democracy'nin açtığı davayla ilgili BBC'nin sorusunu yanıtlayan NHS Sözcüsü, Nisan 2020'de Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapıldığını, zamanı gelince bir güncellemenin yayımlanacağını söyledi.