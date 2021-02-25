Kayıt
20:33 25 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Matt Hancock

    İngiliz sağlık bakanı ve sistemine dava: Tüm hasta verileri denetimsiz şekilde CIA işbirlikçisi şirkete emanet edildi

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1043608876_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_17ec0371e2a1fc42f05b227d55d9d238.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202102251043900725-ingiliz-saglik-bakani-ve-sistemine-dava-tum-hasta-verileri-denetimsiz-sekilde-cia-isbirlikcisi/

    İngiliz Sağlık Bakanlığı, pandemi başladığından beri Ulusal Sağlık Sistemi NHS'nin tüm verilerini ABD'de FBI, CIA, ordu ve Göçmen Bürosu için çalışan Palantir'e teslim etti. 33.3 milyon dolarlık anlaşma uzatması için güncel Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapmaya gerek görmeyen Sağlık Bakanlığı ve NHS'ye, Open Democracy tarafından dava açıldı.

    Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın ABD'de FBI, CIA, ordu ve Göçmen Bürosu ile bağlantılı çalışan Palantir'le yaptığı anlaşma dava konusu oldu. 

    Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden Britanya, pandemiden kaynaklanan devasa miktarda sağlık verisinin depolanması için Almanya doğumlu teknoloji müteşebbisi Peter Thiel'in 2003'te ABD'nin Silikon Vadisi'nde kurduğu büyük veri analizcisi yazılım şirketi Palantir'e başvurmuştu. 

    Sağlık Bakanlığı'nın portföyündeki Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Mart 2020'de Palantir'le yaptığı geçici anlaşmayı Hancock Aralık 2020'de iki yıllığına uzattı. Britanya merkezli bağımsız medya platformu Open Democracy, 33.3 milyon dolarlık anlaşma için güncel bir Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapmadığından ötürü Sağlık Bakanlığı ve NHS İngiltere'ye dava açtı.

    43 bin dolarlık dava masrafları için bağış kampanyası açan Open Democracy, son olarak ABD'de yüzlerce göçmenin sınırdışı edilmesinde oynadığı rolle gündem olan Palantir'in ABD'nin Irak ve Afganistan'daki istihbarat opersyonlarıne verdiği desteği hatırlattı. Trump yanlısı teknoloji milyarderi Thiel, bir keresinde "Artık özgürlük ve demokrasinin birbiriyle uyumlu olduğuna inanmıyorum" diye görüş bildirmişti.

    NHS, veriyi anonimleştirerek Palantir'e devrettiğini, şirketin yazılımcıları ve analizcileri tarafından işlenirken verinin hala kendi kontrolünde olduğunu söylüyor. 

    Ama Britanya'da hasta mahremiyeti ve rızasıyla ilgili kampanya yürüten medConfidential isimli grubun koordinatörü Phil Booth, anlaşmanın denetimsiz uzatılmasının pandeminin yarattığı aciliyetle açıklanamayacağını belirtti. 

    Booth "Halk sağlığı için acil durum ilan edilmişken, Palantir'in veri entegrasyon yeteneklerini kullanmak bir şeydir, bunları NHS ile daha geniş sağlık sisteminin günlük işleyişinin çeşitli yönleriyle iç içe geçirmek tamamen başka bir şeydir" dedi.

    Ardından bu hafta Araştırmacı Gazetecilik Bürosu, Palantir'in NHS ile anlaşma yapmak için 2019 yazından beri uğraştığı açıklamasını yaptı. Buna göre tam da NHS yeni bir teknoloji servisi kurmaya hazırlanırken, 2 Temmuz 2019'da Palantir’in Britanya Müdürü Louis Mosley, NHS İngiltere Başkanı David Prior'ın katılımıyla şatafatlı bir yemek verdi.

    J. R. R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi eserinin Orta Dünya evreninde küre şeklinde görebilen taştan adını alan Palantir, özellikle CIA ile işbirliğiyle tanınıyor. Son olarak Ağustos 2019'da Palantir yazılımı sayesinde elde edilen istihbaratla Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ajanları Mississippi'deki kümes hayvanı işleme tesislerine devasa bir askın düzenlemiş, 680 göçmeni yasal belgeleri olmadığı gerekçesiyle yakalayıp sınırdışı etmişti. Onlarca çocuk akşam eve döndüklerinde ebeveynlerini sınırdışı edilmiş bulmuştu. 

    Geçen yıl ABD ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri dahil federal hükümetin açtığı bir dizi ihaleyi kazanarak yüzde 47 büyüme kaydeden Palantir, bu yıl için yüzde 30'luk büyüme öngördü.

    Open Democracy'nin açtığı davayla ilgili BBC'nin sorusunu yanıtlayan NHS Sözcüsü, Nisan 2020'de Veri Koruma Etki Değerlendirmesi yapıldığını, zamanı gelince bir güncellemenin yayımlanacağını söyledi.

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gaziantepli usta dünyanın en küçük baklavasını yaptı
    Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı: Bir tepsiye bin 386 baklava dilimi sığdırdı
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet