Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Rusya ile bağları koparmama çağrısı

Alman Ekonomisi Doğu Komitesi’nin etkinliğinde konuşan Steinmeier, “İlişkilerimizin bu zor aşamasında, tüm bağların kopmamasına dikkat etmeliyiz” ifadesini kullandı.

Yeni ABD idaresini işaret eden Almanya Cumhurbaşkanı, Washington’un Moskova’yı 'sert dille eleştirdiğine' ve aynı zamanda 'stratejik güvenliğe katkıda bulunan bağlayıcı anlaşmalar aradığına' dikkat çekerek örnek olarak Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması’nın (START-3) uzatılmasını gösterdi.

'Daha barışçıl bir Avrupa'nın geleceğinden sorumluyuz'

Berlin, Brüksel ve Washington’un, Moskova ile ilişkilerin geleceğini müzakere etmesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Steinmeier, son 20 yılda 'Batı ve Doğu arasındaki birçok köprünün inceldiğini' kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu özellikle kriz döneminde rahatsız edici bir durum ve ben bunu Moskova’ya açık bir şekilde söylüyorum. Karmaşık ilişki koşullarında yaşıyoruz ama bir geçmişimiz ve bir geleceğimiz var. Her iki taraf olarak, bizden sonra gelecek olan nesiller dahil barışçıl Avrupa’nın geleceğinden sorumluyuz”.

Politik ilişkilerin ekonomik işbirliği için önemli olduğunu kaydeden Steinmeier, sorunlu konular arasında özellikle blog yazarı Aleksey Navalnıy ve hakkında çıkarılan mahkeme kararına işaret ederek Navalnıy’ı serbest bırakma çağrısında bulundu.