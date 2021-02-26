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    Merkel: Avrupa liderleri dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir

    © REUTERS / John MacDougall
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Herkes dijital bir aşı sertifikasının gerekli olduğunu kabul ediyor” dedi.

    Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının özel gündemle bir araya geldiği toplantının iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi’nin ilk günü sona erdi. İlk günün ardında aşı dağıtımı, sınırların durumu ve dijital aşı sertifikası gibi birçok konuda bilgi veren Merkel, “Önce hepimize umut veren şey hakkında konuştuk, aşılama stratejileri” dedi.

    Toplantıya katılan ülke temsilcilerinin dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir olduğuna değinen Merkel, “Almanya olarak bu şekilde bir dijital belge geliştirmekteyiz. Federal Sağlık Bakanlığı, daha sonradan Avrupa’daki diğer dijital belgelerle uyumlu olacak çalışmayı başlattı” dedi.

    Aşı sertifikası konusunda yapılan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Merkel, “Bu ülkelere giriş için temel olabilir” şeklinde konuştu.

    Fransa’da virüsün değişik mutasyonlarının daha fazlasının görülmesinden dolayı sınırları kapatmayı düşünüyor musunuz şeklinde bir soruya yanıt veren Merkel, Fransa ile sınır kontrollerinin veya kapatmanın gündemde olmadığını belirtti.

    Aşı üretimi için özel kuvvet

    Merkel, “AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mutasyonlardan dolayı uzun bir süre aşılama işlemine devam etmemiz gerektiğine değindi. AB Komisyonu'nun aşı üretim kapasitesini arttırabilmek için bir özel kuvvet kurdu. Bu güç birlik içerisinde nasıl daha fazla aşı kapasitesi yaratabileceği sorusuyla ilgilenecektir” dedi.

    ABD’nin diğer ülkeler için aşı üretmediğine değinen Merkel, “İngiltere ise sadece kısmen başka ülkeler için üretiyor. Kendi aşılarını üretemeyen ülkelerin durumlarını da konuştuk. Afrika'ya ilk teslimatlar başlayabilir. Afrika adım adım aşılarla tedarik edilecek” diye konuştu.

    Sınır kontrolleri

    Merkel, “Malların serbest dolaşımını sağlamak ve aynı zamanda taşıtların çalışmasına izin vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak bu negatif bir test sonucu gerektirir” dedi.

    İşletmelerin açılması konusunda farklı yollar izlenmesi gerektiğine değinen Merkel, atılan adımların sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Merkel, eyaletler önlemleri hafifletmeden önce hazır testlerin etkileri ve kalitesi hakkında deneyim kazanılması gerektiğine değindi.

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