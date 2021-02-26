AB, Venezüella'nın AB'deki diplomatik temsilcisini 'istenmeyen kişi' ilan etti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, kararın Venezüella'nın AB temsilcisi için aldığı aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "AB, Venezüella'nın kararının tamamen haksız ve AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkileri ve ortaklıkları geliştirme amacına ters düştüğünü değerlendirmektedir" ifadeleri yer aldı.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta 'demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri' gerekçesiyle Venezüellalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkedeki AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiş, kararın AB'nin Venezüellalı yetkililere yaptırım uygulaması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Caracas, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini 'istenmeyen kişi' ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.