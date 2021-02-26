Saksonya Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımlara eleştiri: 'Birbirimiz hakkında değil, doğrudan birbirimizle konuşmalıyız'

Almanya’nın doğu eyaleti Saksonya’nın Başbakanı Michael Kretschmer, AB’nin Rusya karşıtı yaptırımlarının etkili olmadığını belirterek bir an önce kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Almanya ve AB'nin Rusya'dan hukukun üstünlüğünü gözetmesini talep etmelerinin doğru bir tutum olduğunu, ancak yaptırımların etkili olmadığına vurgu yapan Kretschmer, “Bu yaptırımlar, hiçbir etkilerinin olmaması, birçok yönden atlatılabiliyor olmaları ve bir politika aracı olarak geleceklerinin olmaması nedeniyle hiçbir şeyi değiştirmiyor” dedi.

Yaptırımların bir an önce kaldırılması gerektiğini belirten Saksonya Başbakanı, pandemiyle ilgili durumun düzelmesi halinde, Tretyakov Galerisi ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları’nın romantizm konulu ortak sergisinin açılışına katılmak için nisan ayında Moskova'ya gideceğini belirterek, ziyaret sırasında devlet yetkilileri, muhalefet ve sivil toplum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Rus yetkililere yönelik ‘sert ve katı tonunu’ eleştirerek bunu anlamadığını belirten Kretschmer, ”Artık birbirimiz hakkında değil, doğrudan birbirimizle konuşmalıyız” ifadesini kullandı.