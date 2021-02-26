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    meghan markle - prens harry

    Prens Harry kraliyetten ayrılık nedenini açıkladı: Zehirli İngiliz basını ruh sağlığımı bozuyordu

    © AFP 2021 / Tolga AKMEN
    Avrupa
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    Kraliyet görevlerini resmi olarak bırakan Prens Harry, bu adımının sebebi olarak basını işaret etti. Harry, 'zehirli' İngiliz basınının ruh sağlığını bozduğunu söyledi.

    Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth'e İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini bildirdiğini açıkladı. Bu resmi ayrılığın ardından Prens Harry'den söz konusu kararı neden aldıklarına dair açıklamalar geldi. 

    Late Late Show'da James Corden ile röportaj gerçekleştiren Prens Harry, bu kararlarını 'ayrılık' değil 'geri adım' olduğunu belirterek "Herkesin bildiği gibi, gerçekten zor bir ortam vardı" dedi. 

    Asla 'çekip gitmeyeceğini' söyleyen Prens Harry, kamu hizmetlerinin içerisinde olmaya devam edeceğini ifade etti. 

    Prens Harry, kararlarında basının rolünün ana faktör olduğunu söyledi ve "Hepimiz İngiliz basınının nasıl olabileceğini biliyoruz ve bu ruhsal sağlığımı mahvediyordu, çok zehirliydi. Ben de her kocanın ve babanın yapacağı şeyi yaptım, ailemi buradan çıkardım" diye konuştu. 

    ''The Crown' konusunda daha rahatım'

    Netflix'in kraliyet hayatını konu alan popüler dizisi 'The Crown' hakkında da konuşan Prens Harry, "Size bu yaşam tarzının ne olduğu, görev ve hizmeti ailenin üstüne koymanın baskıları ve diğer her şey hakkında kabaca bir fikir verebilir" dedi. 

    Prens Harry, senaryonun hakikati tam olarak yansıtmadığını vurgulayarak, basına göndermede bulundu: 

    "Ailem, karım ya da kendim hakkında yazılan hikayeleri görmektense 'The Crown' konusunda daha rahatım çünkü bu bir kurgu, nasıl isterseniz öyle alabilirsiniz. Ancak basında bunlar gerçeklermiş gibi yansıtılıyor çünkü sözde haber sizsiniz" diye konuştu. 

    ​Prens Harry'nin İngiliz basınına olan güçlü tepkisinin en büyük nedeni, eşi Meghan Markle'ın düğünlerinin ardından babasına yazdığı mektubun basın tarafından sızdırılıp yayımlanması. Markle, iki yıllık hukuk mücadelesinin sonunda İngiliz bulvar basınına açtığı davayı kazanırken, Prens Harry çıkan haberlere "Annemi kaybettim ve şimdi karımın da aynı muktedir güçlerin kurbanı oluşunu izliyorum" diye tepki göstermişti. 

    'Archie'nin ilk sözü 'timsah' oldu'

    Prens Harry ayrıca bir yaşındaki oğlu Archie'nin ilk kelimesinin 'timsah' olduğunu ve kraliçenin ona Noel hediyesi olarak bir waffle makinesi gönderdiğini söyledi.

    Prens Harry ile eşi Meghan Markle, geçen hafta, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuşlardı. 

    Etiketler:
    İngiltere, Kraliçe Elizabeth, Kraliyet, Meghan Markle, Prens Harry
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