15 yaşında IŞİD'e katılan Şamima Begüm'e İngiltere'ye dönüş izni çıkmadı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 2015 yılında IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Şamima Begüm'ün ülkeye dönmemesi gerektiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme tarafından oy birliğiyle açıklanan kararda, Begüm'ün 'ulusal güvenliğe tehdit' oluşturması gerekçe gösterildi.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 15 yaşında IŞİD'e katılan ve bunun üzerine İngiltere vatandaşlığından çıkarılan Begüm'ün ülkeye dönüşüne izin vermedi.

BREAKING: IS bride Shamima Begum should not be allowed to return to the UK to fight a decision to strip her of British citizenship, the Supreme Court has ruled.



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Begüm'ün 'ulusal güvenliğe yönelik tehdit' oluşturduğunu belirten mahkemeden çıkan karar oy birliğiyle alındı.

2020 yılı Temmuz ayında ise İngiltere Temyiz Mahkemesi, Begüm'ün 'savunma hakkından mahrum' bırakıldığını belirtip ülkeye dönüşüne izin verilmesine hükmetmişti.

Ancak İngiliz hükümeti, Yüksek Mahkeme nezdinde bu karara itirazda bulunmuştu.

'Vatansız kaldım'

Uluslararası hukuka göre bir devletin bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilmesi için en az bir ülkede daha vatandaşlığının bulunması gerekiyor.

Suriye'de doğurduğu bebeğini de kaybeden Begüm, vatandaşlıktan çıkarılma kararıyla 'vatansız' kaldığını ve bunun hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetinin iddiasına göre ise Begüm, doğum yoluyla Bangladeş vatandaşı olmuştu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ise Begüm'ün Bangladeş vatandaşlığının bulunmadığını açıklamıştı.

İki arkadaşıyla birlikte kaçtı

Londra'dan iki arkadaşıyla birlikte 15 yaşındayken IŞİD'e katılmak amacıyla Suriye'ye giden Begüm, Suriye'nin kuzeyinde Suriye ordusunun denetiminde bulunan bir kampta tutuluyor.