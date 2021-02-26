Fransa'da aracıyla 191 kilometre hız yapan 88 yaşındaki sürücü: Aşı randevuma geç kalıyordum

Fransa'da bir köy yolunda saatte 191 kilometre hız yaparken yakalanan 88 yaşındaki adam, Kovid-19 aşısı randevusuna geç kaldığı için bu kadar hız yaptığını söyledi.

Fransa'nın doğusundaki Bas-Rhin bölgesinden polislerin Facebook'ta yaptığı yaptığı paylaşımda, aşırı hız yaptığı için çevirmeye takılan 88 yaşında adamın hız sınırının saatte 191 kilometre olduğu söylendi.

An 88-year-old man caught speeding at a breakneck 191 kilometres (119 miles) per hour on a French country road told officers that he was late for his Covid-19 vaccine appointment, police saidhttps://t.co/K97CC0u9JO — AFP News Agency (@AFP) February 26, 2021

​88 yaşındaki Fransız şoför, "Kovid-19 aşı randevuma geç kalıyordum. Hızlı gitmem gerekiyordu" dedi.

Yaşlı sürücünün ehliyetine ve aracına el konduğu bilgisi paylaşıldı.

Paylaşılan gönderide polisler, "Herkesin güvenliği için, 60 yıllık ehliyetle bile hız sınırlarına uyalım" ifadelerini kullandı.

Fransa'da, Ocak ayında başlatılan aşılama programında 75 yaş ve üzeri kişilere öncelik tanınıyor.