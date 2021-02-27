İngiltere'nin Exeter kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba yüzünden 2 bin 600 hane tahliye edildi

İngiltere'nin güneybatısında yer alan Exeter kentinde, geçen gün 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu.
Bombanın etkisiz hale getirilmesine dönük çalışmalar sürerken, yerel polis birimleri, bombanın bulunduğu bölgedeki 2 bin 600 hanenin zorunlu olarak tahliye edildiği bilgisini paylaştı.
UPDATE: Major incident, Exeter - the evacuation of thousands of people is now complete and preparations continue for the controlled detonation of a suspected WW2 device discovered near the universityhttps://t.co/04kTmS1IuP— Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 27, 2021
Öte yandan polis, bölgenin kordon altına alındığını belirterek, kamu güvenliğinin güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu bildirdi.
Bomba, dün sabah, kentteki üniversite kampüsünün batısındaki özel bir arazide bulunmuştu.
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