Bulgar vekilden Avrupa Parlamentosu’na Rusya’ya yaptırımları genişletme çağrısı

Russia Today (RT) televizyonunun sitesinde Bulgaristanlı vekilin AP’ye yaptığı başvuruya atıfla yayınlanan haberde, Cambazki’nin Rusya’nın Bulgaristan’daki ‘casusluk faaliyetleri’ nedeniyle bu ülkeye yönelik yaptırımların genişletilmesini gündeme getirdiği belirtildi.

Habere göre, Avrupa Komisyonu'nun ‘casusluk’ ile suçlanan Rus diplomatların ülkeden sınırdışı edildiğinden haberdar olup olmadığını soran Cambazki, yazdığı mektupta ayrıca şu soruları yöneltti:

“Avrupa Komisyonu, ilgili kişiler çemberini genişletme ve Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme olasılığını inceliyor mu? Yaptırımların uzatılması konusunu inceliyor mu?”

Bulgar vekil ayrıca geçen aralıkta Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli Rus askeri ataşesinin ‘askeri bilgiler topladığı’ suçlamasıyla Bulgaristan’dan sınırdışı edildiğini de hatırlattı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, geçen eylülde Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan iki Rus diplomatı, ‘casusluk’ yaptıkları suçlamasıyla 'istenmeyen kişi' ilan etmişti. Rusya’nın Sofya Büyükelçiliği, Bulgar tarafının söz konusu suçlamaları doğrulayabilecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıklamıştı.

Bu adımı yapıcı Rus-Bulgar işbirliğine zarar verme amaçlı kasıtlı bir girişim olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, ekim ayında Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 2 diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmişti.