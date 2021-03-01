Paşinyan, Genel Kurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi yeniden cumhurbaşkanına gönderdi

Cumhurbaşkanlığı İdaresi, "Cumhurbaşkanının itirazlarının kabul edilmemesiyle ilgili hükümet gerekçelerinin yer aldığı belge, 28 Şubat'ta idare tarafından alındı ve 1 Mart'ta işleme koyuldu. Cumhurbaşkanı, kararname taslağına ilişkin görüşünü anayasada öngörülen sürede açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi'nden Sarkisyan'a 'kararnameyi imzala' çağrısı

Bu arada Ermenistan Güvenlik Konseyi, Sarkisyan'a Gasparyan'ın görevden alınmasını öngören kararnameyi imzalama çağrısı yaptı.

Güvenlik Konseyi, Genelkurmay Başkanlığı'nın siyasi süreçlere müdahil olmaya yönelik tüm girişimlerini kınadıklarını belirterek "Anayasa, Silahlı Kuvvetler'in siyasi süreçlere karışmasını yasaklıyor" hatırlatmasında bulundu.

Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın Güvenlik Konseyi toplantısına katılmaması dikkat çekti. Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan, Gasparyan'a toplantı hakkında bilgi verildiğini ancak Genelkurmay Başkanı'nın toplantıya katılmadığını ifade etti.

Paşinyan, ordunun istifasını istemesinin ardından Gasparyan'ın görevden alınmasına karar vermiş ve bununla ilgili kararnameyi Sarkisyan'ın imzasına sunmuştu. Ancak Sarkisyan, kararnameyi imzalamayacağını duyurmuş, bunun üzerine Paşinyan kararnameyi tekrar göndereceğini açıklamıştı.