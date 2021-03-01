Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan 3 yıl hapis cezası aldı

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Sarkozy, iki yılı tecil edilmiş toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Sarkozy'nin ev hapsi talebinde bulunma imkanına sahip olacağını açıkladı. Sarkozy'nin karara itiraz etmek için 10 günü bulunuyor.

Paris Ceza Mahkemesi, Sarkozy ile aynı davada yargılanan avukatı Thierre Herzog ve Yargıç Gilbert Azibert'in de "yolsuzluk" suçundan aynı cezayı almasına karar verdi. Herzog ayrıca 5 yıl boyunca avukatlıktan menedildi.

Sarkozy hakkında, kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin mahkemeden bilgi alabilmek için "nüfus ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.

Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hakkında, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddiasıyla açılan davanın, yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Sarkozy, modern Fransız tarihinde yolsuzluktan mahkum edilen ikinci, hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu. Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da 2011 yılında zimmetine para geçirmekten hüküm giymişti. Chirac, 2011 yılında kamu fonlarını yönlendirmek ve kamu güvenini istismar etmek suçlamalarından ötürü 2 yıl hapis cezası almış, sağlık durumunun kötü olması nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı.

Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.