Ermenistan'da cumhurbaşkanı ve başbakan ülkedeki krizi görüştü

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Bugün Sarkisyan, Paşinyan ile görüştü. Sarkisyan hasta olduğu için Paşinyan ziyarete geldi. Doğal olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan ülkedeki durumu görüştü. Diğer yayılan bilgiler yalan ve durumu daha da kötüleştirme çabası” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, cumhurbaşkanının sadece anayasaya uygun, devlet ve ulusal çıkarlar doğrultusunda ve anayasal yetkileri çerçevesinde hareket ettiği kaydedildi.

Daha önce Paşinyan’ın, Sarkisyan’dan genelkurmay başkanını görevden almasını talep ederek “kişisel güvenlik” tehdidinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Açıklamada ayrıca Genelkurmay Başkanının görevden alınmasına ilişkin anlaşmaya varıldığı yönündeki bilginin de gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.