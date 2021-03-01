Almanya'da yeniden açılan kuaför salonlarına yoğun ilgi: Ay sonuna kadar rezervasyonlar doldu

16 Aralık'ta kapanan kuaför ve berber salonlarının bugün kapılarını yeniden açar açmaz rezervasyonları ay sonuna kadar doldu. Hatta bazı salonlar gece yarısından itibaren müşteri kabul ederek 1 Mart'ın daha ilk saatlerinde çalışmaya başladı. Bir kuaförün ilk randevusu açık artırmada 422 euroya müşteri buldu.

Almanya'da adeta kuaför ve berber salonlarının yeniden açılmasının bayramı yaşandı. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başkanlarının iki hafta önce aldıkları karar doğrultusunda, kuaför ve berber salonları, belirli kurallara riayet etmek şartıyla kapılarını müşterilere açtı.

16 Aralık-1 Mart arasını kapalı geçiren kuaför ve berber salonlarına müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Hatta bazı kuaför salonları gece yarısından sonra müşteri kabul ederek 1 Mart'ın ilk saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Bavyera eyaletindeki meşhur bir kuaför salonunun ilk randevusu açık artırmada 422 euroya müşteri buldu.

Köln şehrine AA'ya konuşan 20 yıllık kuaför Filiz İlboğa, "2.5 ay kapalıydık. Zor zamandı" diyerek ekledi:

"Çok yoğunuz, şu an randevularımız dolu."

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Köln'de kuaför salonu işletmecisi Marc Nicolas Brühl, mart ayı boyunca tüm saat dilimlerinin şimdiden dolduğunu belirtti.

Berlin'de kuaför salonu sahibi olan Manuel Heinsch, hafta boyunca rezervasyonlarının dolu olduğunu söyledi.

İlboğa'nın kapandıkları dönemden bu yana kendilerine söz verilen devlet yardımlarının hala ulaşmadığından yakınması gibi Heinsch da bölgelerinde kiraların ucuz olmadığını ve devletten gerçek anlamda bir mali yardım almadıklarını dile getirerek ekledi:

"Sonunda yeniden çalışabilmek harika bir his."

İlboğa, birkaç meslektaşının dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığına dikkat çekerek "Bundan sonra ne kadar açık kalacağız, ne zaman kapanacağız diye endişeli bir bekleyişimiz de var" diye konuştu.

Müşteriler önceden randevu alarak gittikleri kuaför ve berber salonlarında önceden hazırlanan kişisel bilgiler formunu doldurmak ve maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda.