Emerit Papa 16. Benedict, komplo teoricilerini ikna çabasında: Tek bir papa var

Üstünden yıllar geçmesine rağmen hâlâ istifasını kabullenemeyen bazı 'fanatik' Katolikler olduğunu söyleyen Emerit Papa 16. Benedict, halefi Francis'i savundu. İstifa kararını zorla almadığını bir kez daha vurgulayan Emerit Papa, kendisine hâlâ papaymış gibi görenleri eleştirip "Vatikan'da tek papa var" mesajı verdi.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2013'te görevi bırakan ve 'Emerit Papa' unvanını alan 16. Benedict, istifasını hâlâ kabullenememiş olanlara çıkıştı. İstifasını kabullenmek istemeyen muhafazakar Katolikleri 'fanatik' olarak niteleyen Emerit Papa, Katoliklerin ruhani liderinin artık kendisi değil şimdiki papa Francis olduğunu hatırlattı.

Former pope Benedict says 'fanatical' Catholics still won't believe he's not the pope https://t.co/npsFhs0e9E — thaiparampil (@thaiparampil) March 2, 2021

​600 yıldan uzun bir süredir istifa kararı alan ilk papa olan 93 yaşındaki 16. Benedict, dün Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, bu kararı isteyerek vermediğini savunan, şantaj yoluyla istifa ettirildiğine dair komplo teorileri ortaya atan bazı radikal Katoliklere çağrıda bulundu.

© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu diyerek seçiminin arkasında duran ve "Daha fanatik olan arkadaşlarımın bazıları hâlâ üzgün, bu seçimimi kabullenemediler" eleştirisi yönelten Emerit Papa, "Bilinçli bir karar olduğuna inanmak istemiyorlar" diye devam etti.

Hâlâ kendisini muhatap alan ve halefi Papa Francis'e hoş gözle bakmayanları da eleştiren Emerit Papa, "Tek bir papa var" ifadesini kullandı. Röportajı yapan gazetecinin aktardığına göre Emerit Papa tam bunu söylerken vurgulamak için elini oturduğu sandalyenin koluna vurdu.