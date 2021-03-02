Emerit Papa 16. Benedict, komplo teoricilerini ikna çabasında: Tek bir papa var

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2013'te görevi bırakan ve 'Emerit Papa' unvanını alan 16. Benedict, istifasını hâlâ kabullenememiş olanlara çıkıştı. İstifasını kabullenmek istemeyen muhafazakar Katolikleri 'fanatik' olarak niteleyen Emerit Papa, Katoliklerin ruhani liderinin artık kendisi değil şimdiki papa Francis olduğunu hatırlattı.
Former pope Benedict says 'fanatical' Catholics still won't believe he's not the pope https://t.co/npsFhs0e9E— thaiparampil (@thaiparampil) March 2, 2021
600 yıldan uzun bir süredir istifa kararı alan ilk papa olan 93 yaşındaki 16. Benedict, dün Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, bu kararı isteyerek vermediğini savunan, şantaj yoluyla istifa ettirildiğine dair komplo teorileri ortaya atan bazı radikal Katoliklere çağrıda bulundu.
Hâlâ kendisini muhatap alan ve halefi Papa Francis'e hoş gözle bakmayanları da eleştiren Emerit Papa, "Tek bir papa var" ifadesini kullandı. Röportajı yapan gazetecinin aktardığına göre Emerit Papa tam bunu söylerken vurgulamak için elini oturduğu sandalyenin koluna vurdu.
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