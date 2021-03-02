Slovakya, Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Slovakya, Rusya’dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı satın alacak. Vaka ve can kaybı sayılarındaki artış nedeniyle aşılamayı hızlandırmak isteyen ülkeye sevkiyatın yarısının bu ve gelecek ay yapılması bekleniyor.

Slovakya Başbakanı İgor Matovic gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı satın alacaklarını söyledi. Matovic, aşıların ilk yarısının sevkiyatının bu ay ve gelecek ay yapılacağını belirtti.

Matovic, aşının ilk partisinin ulaştığı ülkesinde, aşılamanın yeni sevkiyatlarla yüzde 40 oranında hızlanabileceğini ifade etti.

Kovid-19’un jeopolitik açıdan bir ayrım yapmadığını ve siyasetin ayrı tutulması gerektiğini kaydeden Matovic, meselenin insanların sağlığı ve hayatlarının kurtarılması olduğunu dile getirdi.

Matovic, “Güvenilir bir aşı olan Rus aşısını satın almamızın gerçekten doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Slovakia PM Matovic: We have started to buy #SputnikV vaccines from Russia without waiting for its registration with the EMA because we have no time to waste, there are not enough vaccines in the country, every day dozens of our citizens die from COVID-19. pic.twitter.com/G9h4XCZWju — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 1, 2021

İlk olarak 200 bin doz gönderildi

Aşının kullanımına onay vereceğini belirten Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, ülkesinin ilk partiyi inceledikten sonra en erken iki hafta içinde aşıyı gönüllüler üzerinde kullanmaya başlayabileceğini ifade etti.

Yetkililere göre, aşı tüm yaş grupları için erişilebilir olmalı. İlk sevkiyatta ülkeye 200 bin doz aşı ulaştı.

Nüfusu 5.5 milyon olan Slovakya’da geçen hafta ortalama 2 binden fazla günlük vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı da 7 bin 270’e çıktı.

Macaristan’dan sonra Slovakya, AB’de onaylanmadığı halde Rus aşısını tercih eden ikinci ülke.