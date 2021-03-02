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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    Suudi Veliaht Prensi'ne karşı insanlığa karşı suç işlemekten Alman Federal Başsavcılığı'na suç duyurusu

    © REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
    Avrupa
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    Sınır Tanımayan Gazeteciler, Cemal Kaşıkçı cinayetinin faili olduğu ithamıyla Suudi Veliaht Prensi MsB hakkında suç duyurusunda bulunmak için Almanya'yı tercih etti. Resmi soruşturma açılması talebi, Alman yasalarını UCM'nin temelini oluşturan Roma Statüsü'ne uyarlayan 2002 tarihli 'Völkerstrafgesetzbuch'a dayandırıldı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump tarafından sümen altı edilen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki istihbarat raporunu yayımlaması, ama raporda emri veren olarak gösterilen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) hakkında yaptırım açıklamaktan kaçınması sonrası, MbS hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Suudi Veliaht Prensi hakkında insanlığa karşı suç işlemekten suç duyurusunda bulunmak için Almanya'yı tercih etti. 

    Karlsruhe kentindeki Alman Yargıtayı niteliğindeki Federal Adalet Mahkemesi bünyesindeki Federal Başsavcılığa yapılan suç duyurusunda, MBS ile dört üst düzey Suudi yetkili, Müslüman Kardeşler yanlısı, Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesi ve 30'dan fazla Suudi gazetecinin hapse atılmasından sorumlu tutuldu. 

    Suç duyurusunun 500 sayfa uzunluğunda olması dikkat çekti.

    Faillerin hiçbir yerde sığınak bulamamasına dair evrensel hukuk ilkesine dayandığı belirtilen suç duyurusunda, Alman Federal Başsavcılığından MSB ile yardımcılarına isnat edilen suçlarla ilgili resmi soruşturma açması talep edildi.

    Bu talep de Almanya'da 30 Haziran 2002'de yürürlüğe giren uluslararası hukuka karşı işlenen suçlar yasasına (Völkerstrafgesetzbuch/VStGB) dayandırıldı. 

    15–17 Temmuz 1998'de Roma'da yapılan uluslararası konferans sonucunda 1 Temmuz 2002'de yürürlüğe giren, 139 ülke tarafından imzalanan Roma Statüsü'ne Alman yasalarını uyarlamayı amaçlayan VStGB, tıpkı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) temelini oluşturan Roma Statüsü gibi soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını kapsıyor.

    Ancak VStGB'ye göre insanlığa karşı suçlar sivil halka karşı kapsamlı veya sistematik saldırılar bağlamında değerlendiriliyor. Daha önce Federal Savcılık hem failler hem de mağdurlar Almanya'ya sığındığından Almanya'daki savaş auçlarıyla ilgili bazı yargı süreçleri başlatmıştı.

    2 Ekim 2018'de nikah işlemleri için gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve vahşice öldürüldüğüne dair kayıtlar bulunan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili İstanbul'da kamu davası açılmıştı. 24 Kasım 2020'deki ikinci duruşmada iki iddianamenin birleştirilmesiyle şüpheli sayısı 26'ya çıkarken, cinayet operasyonunda görev alan isimlerden oluşan zanlılara Veliaht Prens dahil değil. Yeni duruşmanın 4 Mart'ta yapılması öngörülüyor.

    Cemal Kaşıkçı'yla ilgili Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturma ve açılan dava ise Kasım 2019'da sona erdi. 5 kişiye idam, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Kaşıkçı ailesinin sanıkları affetmesi üzerine idam cezaları daha sonra hapse çevrildi.

     

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