Volvo, 2030'da tamamen elektrikli araç üretimine geçecek

Elektrikli otomobil modellerine yöneleceğini açıklayan otomotiv devlerinin arasına Volvo da katıldı. Volvo, 2030 yılından itibaren yalnızca elektrikli araç üreteceğini açıkladı.

Elektrikli araç satışları tüm dünyada yükselişe geçerken, otomobil şirketleri de birer birer üretim hedeflerini değiştiriyor. Son olarak İsveçli otomobil üreticisi Volvo da gelecekte sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.

Çinli Geely bünyesinde faaliyet gösteren şirket, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli otomobil üreten bir markaya dönüşmeyi planlıyor.

Volvo tarafından yapılan açıklamada, markanın satışlarının yarısının 2025 yılı itibariyle elektrikli otomobiller olacağı kaydedildi.

Sadece internet üzerinden satılacak

Volvo, önümüzdeki birkaç yıl içinde tümü yalnızca çevrimiçi olarak satılacak olan yeni bir elektrikli otomobil ailesini piyasaya sürecek. Şirket, salı günü tamamen elektrikli ikinci modeli C40'ı tanıtacak.

Bazı otomobil devleri koronavirüs salgını nedeniyle bir süre üretimlerine ara vermek zorunda kalsa da, Volvo, bu durumdan etkilenmedi ve fabrikaları çalışamaya etti. Samuelsson bunun tedarikçilerle sürekli iletişim sayesinde olduğunu söyledi ve "Tahtalara vurun, şimdiye kadar üretim bandını durdurmadık ancak bundan sonra başımıza gelmeyeceği anlamına da gelmiyor" diye konuştu.

Elektrikli araç satışı tüm dünyada yükselişini sürdürüyor

Küresel elektrikli araç satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre azalmasına rağmen, Temmuz 2020 itibarıyla elektrikli araç satışlarında artış devam ediyor. Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında küresel elektrikli araç satışları aylık bazda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

İskandinav ülkesi Norveç'te elektrikli araçlar, geçen yıl satılan yeni otomobillerin yüzde 54.3'ünü oluşturarak rekor kırdı. İspanya kenti Malaga'da da yapay zeka kullanan ve trafik lambalarıyla etkileşim kurabilen elektrikli sürücüsüz araçlar yolcu taşımaya başladı.

Otomobil üreticileri yarışa girdi

Otomobil üreticileri ise Avrupa ile Çin'in sıfır emisyon hedeflerini ve bazı ülkelerin de fosil yakıtlı araçlara yönelik getirdiği yasakların ardından elektrikli modellere geçmek için birbirleriyle yarışıyor.

Geçen ay Ford, Jaguar Land Rover ve Porsche gibi üreticiler de gelecek planlarının elektrikli otomobiller olduğunu duyurmuştu. Öte yandan, Volkswagen bünyesindeki lüks otomobil üreticisi Bentley'de 2020 sonunda yaptığı açıklamada, 2030 yılı itibariye sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıklamıştı.