Etna Yanardağı patlamalarının ardından İtalya'da 'volkanik temizlik'

Etna Yanaradağı'nın patlamaları sonucunda İtalya'nın Fornazzo, Santa Veneria ve Giarre kasabalarında kaya tozu ve küllerin temizlenmesi süreci başladı.

Volcanic ash from Mount Etna's eruption in Italy has covered town streets in Fornazzo, Santa Venerina and Giarre pic.twitter.com/t5DPRKLcdo — Reuters (@Reuters) March 2, 2021

​Bölge halkı, ellerindeki araç ve gereçlerle patlamaların ardından oluşan kirliliği ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Güneydoğu kraterinin sallanması sonucu oluşan patlamalar, 16 Şubat'ta başladı ve bir haftalık bir sürede yedi kez faaliyete geçti. Yanardağdan püsküren lavların yüksekliği zaman zaman bin metreyi buldu.