Belarus lideri Lukaşenko’dan ülkesine Rus savaş uçaklarını yerleştirme teklifi

Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Rusya askeri işbirliği konulu toplantıda, “(Belarus’ta konuşlu olanlara ek olarak) verin bize bu uçakları. Ama bu uçakları Rus ve Belaruslular birlikte kullanmalı. Yeterli sayıda üssümüz var, yenilerine gerek yok, neden boşuna para harcayalım. En iyisi mevcut üsler için yeni uçaklar almak veya yapmak” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 22 Şubat Soçi’de gerçekleşen görüşme sırasında, bu teklifi geri çevirmediğini söyleyen Lukaşenko, “Eğer uçaklar Belarus üslerinde bulunacaksa bu uçaklar için silah da istemeliyiz, üstelik en yenisinden” diye konuştu.

“Biz nükleer başlıklardan bahsetmiyoruz” diyen Belaruslu lider, “Bahsettiğimiz şey sıradan silah. Bu, muhtemelen görüşmemizin en yoğun konularından biriydi” diye ekledi.

Lukaşenko, 2014 Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası sırasında, Rus savaş uçaklarının Belarus’a gelerek ortak devriye görevini gerçekleştirdiğini anımsattı.