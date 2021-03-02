'Ermenistan'da olası bir referandum istikrarı sağlayabilir ancak toplumdaki kutuplaşmayı da artırabilir'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ekim ayında parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili referandum yapma planını değerlendiren siyaset bilimci Jonin Melikyan, mevcut koşullarda olası bir referandumun ülkede istikrarı sağlayabileceğini ancak toplumu çok fazla kutuplaştırabileceğini söyledi.

İzvestiya gazetesine demeç veren Melikyan, Ermenistan'ın parlamenter sisteme geçtiği Nisan 2018'den beri yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş fikrinin tartışıldığını belirtti.

'Parlamenter sistem nedeniyle birçok kriz yaşandı'

Referandumun ülkede istikrarın sağlanmasında rol oynayabileceğini ancak şu anda Erivan'da siyasi çekişmenin devam ettiğini ve toplumun ciddi şekilde kutuplaştığını kaydeden Melikyan, Ermenistan'ın son 3 yılda özellikle parlamenter sistem nedeniyle birçok kriz yaşadığına da dikkat çekti.

Melikyan bu görüşünü şu sözlerle destekledi: "Geniş anlamda anayasanın ve güvenliğin garantörü ve sistemin dengesini sağlaması gereken kişi olan cumhurbaşkanı, mevcut anayasayla gerçek yetkilerinden ve uygulama mekanizmalarından mahrum bırakıldı. Bunun yanında SSCB'den bağımsızlık kazandıktan sonra Ermenistan'da parti geleneklerinde bir gelişme görülmedi."

Muhalefet erken parlamento seçimine mesafeli

Paşinyan, dünkü mitingde parlamenter güçlerin kabul etmesi halinde erken parlamento seçimine gitmeye hazır olduğunu da söyledi.

Paşinyan'ın bu çıkışına Başbakan'ın koşullarıyla erken seçime gitmeyeceklerini açıklayan muhalefetten olumlu yanıt gelmedi.

Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaksutyun'un üyesi Artur Haçaturyan, "Bizim şartımız Paşinyan'ın ayrılması. Seçimlere kadar olan dönemde ise siyasi hırsları olmayan Vazgen Manukyan liderliğindeki bir geçici hükümet boşluğu dolduracaktır" dedi.

Dün başkent Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Erken parlamento seçimleri için sandığa gitmeye hazır olduklarını da söyleyen Paşinyan, "Eğer parlamenterler güçler, aralık ayında yaptığımız teklifi kabul ederse erken parlamento seçimleri düzenlemeye hazırız. Size ikinci bir fırsat veriyorum. Seçime gidelim ve halkın kimin istifasını istediğini görelim" diye konuşmuştu.