Papa Francis: Aynı yoldan yürümeye devam edersek yeni Tufan yaşanacak

Corriere della Sera’nın haberine göre Papa Francis, “Aynı yoldan yürümeye devam edersek Tufan yaşanacak” diye konuştu.

Nuh’un, erdemi sayesinde felaketten kurtulmayı başardığını anımsatan Papa, vatandaşlara ve politikacılara sağduyu çağrısında bulunarak, “Sağduyu; durumlara, insanlara, dünyaya ve sorunlarına empati ile yan yana yürüyor” diye kaydetti.

Daha önce ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, geçen yılın Arktik bölgesinde kaydedilen ikinci en sıcak yıl olarak tarihe geçtiğini duyurmuştu.

Arktik bölgede sıcaklığın, son 50 yıldır diğer bölgelere göre 2 kat daha hızlı arttığı kaydedilmişti.