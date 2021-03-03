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    İtalya'da koronavirüsle mücadele tedbirlerinin süresi 6 Nisan'a kadar uzatıldı

    © REUTERS / Remo Casilli
    Avrupa
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    İtalya'da Başbakan Mario Draghi hükümeti, Kovid-19 ve daha bulaşıcı türleriyle mücadele için çıkardığı yeni kararnameyle, halihazırdaki sıkı tedbirleri ek önlemlerle güncelleyerek bunların uygulanma süresini 6 Nisan'a kadar uzattı.

    İtalya'da 13 Şubat'ta göreve gelen Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümet, salgınla mücadeleye yönelik ilk kapsamlı kararnameyi bugün çıkardı.

    Yeni kararnameyle, halihazırda uygulanan 'yayılmadaki riske göre bölgesel tedbir' stratejisi, Kovid-19'un ülke genelinde hızlı şekilde yayılan varyantları sebebiyle gözden geçirildi ve bazı tedbirler sıkılaştırıldı. Tedbirlerin uygulanma süresi, ülkede ailelerin bir araya geldiği ve seyahatlerin arttığı, bu yıl 4 Nisan'da kutlanacak Paskalya Yortusu'nu da kapsayacak şekilde 6 Nisan'a dek uzatıldı.

    Buna göre, çok yüksek riskli (kırmızı) bölge ilan edilen yerlerde tüm okullarda uzaktan eğitime geçilecek. Kırmızı bölgelerde 6 Mart'tan itibaren ticari dükkan ve kuaförler açılamayacak.

    Ayrıca risk kategorisi düşük dahi olsa ülke genelinde iş, acil ihtiyaç ya da sağlık gereksinimi dışında bölgelerarası seyahat 27 Mart'a kadar yasak olmaya devam edecek.

    © Sputnik / Магда Гибелли
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    İtalya genelinde, tüm havuz, spor salonları ve kayak tesisleri kapalı olacak.

    Yeni kararnameyi başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda düzenlenen basın toplantısında Sağlık Bakanı Robert Speranza açıkladı.

    Speranza, "Kararname az önce Başbakan tarafından imzalandı ve 6 Mart'tan 6 Nisan'a kadar yürürlükte olacak. Kararname, yürürlükte olan temel önlemleri devam ettiriyor" dedi.

    Ülkede taşıdıkları risklere göre bölgeleri farklı renklerle gösteren stratejinin onaylandığını dile getiren Speranza, "Bölgeleri bu şekilde ayrıştırmanın doğru yol olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu, ülkenin her kesiminde en uygun cevabı vermemizi sağlıyor" diye konuştu.

    İtalya'da İngiliz varyantı yaygın

    Bakan Speranza, Kovid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türünün hızla yayıldığına işaret ederek, "İngiliz varyantı gençlere nüfuz etme konusunda özel bir yeteneğe sahip" ifadeleriini kullandı.

    İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro da "Kovid-19'un İngiliz varyantının yaygınlığı tahmini yüzde 54 düzeyinde. Bu veriler, 18 Şubat dönemine ait o nedenle bu değer, bugün şüphesiz daha yüksektir. Kovid-19'un Brezilya'da görülen daha bulaşıcı türü ise yüzde 4.3 ile merkez bölgelerde yaygın" dedi.

    Draghi'nin basın toplantısına katılmaması eleştirilere neden oldu

    İtalyan basınında, önceki Başbakan Giuseppe Conte'nin bu tip sıkı tedbirleri içeren kararnameleri bizzat kendisinin açıkladığına işaret edilerek, yeni Başbakan Draghi'nin basın toplantısını Bakan Speranza'ya yaptırması eleştirildi.

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    Başbakanlık Sözcüsü Paola Ansuini ise eleştirilere, 'bakanların bu basın toplantısını düzenlemesinin ekip ruhunun bir göstergesi olduğu' yanıtını verdi.

    Draghi, salgınla mücadelede önemli iki yöneticiyi değiştirdi

    Salgınla mücadeleye 'yeni bir soluk getirme' hedefinin sinyalini veren Draghi, bu konuda ilk somut adımlarını son günlerde atmaya başladı.

    Başbakan Draghi, kamuoyunda bir süredir eleştirilen Başbakanlık Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri'yi dün görevden aldı. Arcuri'nin yerine lojistik alanında uzman, İtalyan ordusunda görevli General Francesco Paulo Figliuolo getirildi.

    Arcuri, özellikle ilk dalgada maske ve diğer gereksinimlerin temin edilmesindeki gecikmede ve son dönemde yavaşlayan aşı tedariki konusunda etkisiz kalmakla eleştiriliyordu.

    Draghi, Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli'nin martta sona erecek olan görev süresini de uzatmamış ve Fabrizio Curcio'yu yeniden bu göreve getirmişti.

    Etiketler:
    mutasyon, Kısıtlama, Mario Draghi, koronavirüs tedbirleri, Kovid-19, Koronavirüs, İtalya
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