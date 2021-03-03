Hollanda'da koronavirüs test merkezinde patlama

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın kuzeyinde bir koronavirüs test merkezinin açılışı öncesinde patlama yaşandı. Polis olayın kasti bir eylem olduğunu düşünüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle protesto gösterilerine sahne olan, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda da hükümet ve yargının birbiriyle çelişen kararlar verdiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir test merkezinde patlama meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre Amsterdam'ın kuzeyindeki'de bir koronavirüs test merkezinde açılış öncesinde bir patlama yaşandı. Ölen ya da yaralanan olmazken sadece merkezin camları kırıldı.

Polis sözcüsü Menno Hartenberg, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini söyledi.

Henüz patlamanın kaynağının bulamadıklarını belirten Hartenberg, olayın kasti bir saldırı gibi göründüğünün altını çizdi, binanın önünde patlayıcının 10 santimetre boyutlarında kalıntılarının bulunduğunu aktardı.

Bovenkarspel, 100 bin kişide 181 vakayla ülkede koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu bölgelerden biri.