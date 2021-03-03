Yunanistan'da 6.2'lik deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'da yerin 10 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Elassona kentinin 20 kilometre güneyi olarak açıklanan deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
I came in Greece on Monday and today there was a 6.2 #earthquake. Time to send a correlation paper to NatComm, because, why not? pic.twitter.com/v6vtUCCkVW— Foivos Karakostas (@phoebus_k) March 3, 2021
Ülkenin genelinde ve Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'da da hissedilen depremde ilk bilgilere göre can kaybı veya yaralanma yok.
Farklı kurumlardan depremin büyüklüğünün 6, 5.9 ve 6.9 olduğuna dair bilgiler de var.
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