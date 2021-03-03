Yunanistan'da 6.2'lik deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre Yunanistan'da yerin 10 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Farklı kurumlardan depremin büyüklüğünün 6.9 ve 5.9 olduğuna dair farklı bilgiler de var. Ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'da yerin 10 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Elassona kentinin 20 kilometre güneyi olarak açıklanan deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

I came in Greece on Monday and today there was a 6.2 #earthquake. Time to send a correlation paper to NatComm, because, why not? pic.twitter.com/v6vtUCCkVW — Foivos Karakostas (@phoebus_k) March 3, 2021

​Ülkenin genelinde ve Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'da da hissedilen depremde ilk bilgilere göre can kaybı veya yaralanma yok.

Farklı kurumlardan depremin büyüklüğünün 6, 5.9 ve 6.9 olduğuna dair bilgiler de var.