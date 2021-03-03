İsveç’te bıçaklı saldırı: 8 kişi yaralandı, polis saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi

İsveç'in Vetlanda kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre şüpheli, polis tarafından vurularak tutuklandı.
'Terör saldırısı' ihtimali araştırılırken, polis saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
Ayrıntılar geliyor...
BREAKING: At least 8 people have been injured, in what initial reports sat was a terrorist attack in #Vetlanda #Sweden. The suspect was shot by police and arrested.— News_Executive (@News_Executive) March 3, 2021
Police have not confirmed the motive yet. pic.twitter.com/dtWYuqMeK9
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