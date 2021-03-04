Almanya, Kuzey Akım-2 konusunda umudunu koruyor: Proje, Rusya'ya bağımlılığımızı artırmıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Niels Annen, CERAWeek Konferansı'nda açıklamalarda bulunarak, "Umarım çok optimistik değilimdir ancak Biden yönetimiyle birlikte bizimle çalışmak isteyen partnerler bulacağımızı ve gerçekte neler olup bittiğini bir kez daha değerlendirebileceğimizi umuyorum. Zira, Kuzey Akım-2'nin bağımlılığımızı artırdığına inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de Demokrat ve Cumuriyetçilerin projenin inşasına muhalefet konusunda birleştiklerini ancak projenin uygulanmasının Almanya için egemenlik meselesi olduğunu vurgulayan Annen, dost ülkeleri yaptırımlarla tehdit etmenin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Annen, Almanya'nın Kuzey Akım-2'nin geleceğini tartışmak için müzakere masasına oturmaktan memnun olacağını da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa enerji piyasası değişti, daha şeffaf oldu. Yeni teknolojik imkanlar ortaya çıktı ve tüm bunlar diğer ülkelerin endişelerini giderme imkanı sunuyor. Kömür ve nükleerden vazgeçip yenilenebilir enerjiye yönelen Almanya'da bir 'enerji geçişi' yaşanıyor ve bu bağlamda doğalgaza ihtiyacımız var. Gaz altyapısı, yeni yapılanmada kullanabileceğimiz belki de tek fosil enerji altyapısı."

Şubat başında Joe Biden'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesi sırasında Kuzey Akım-2'yle ilgili yaptırımların iptalini sağlayabilecek şartını sunduğu belirtilmişti.

Alman Handelsblatt gazetesinin Biden ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde yer alan ABD yönetiminden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı, Almanya'nın uzlaşması halinde yaptırımların iptalini görüşmeye hazır olduklarını söylemişti.