Fransa'dan Cezayir'deki mücadelenin sembol isimlerinden Bumincil'in Fransız ordusunca katledildiği itirafı

Fransa, Cezayir'deki işgale karşı direnen avukat Ali Bumincil'in 1957'deki Cezayir Bağımsızlık Mücadelesi sırasında Fransız ordusu tarafından işkenceyle katledildiğini kabul etti. Yapılan açıklamada, Bumincil'in işkence ile öldürüldüğü kabul edildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın 'sömürge tarihine' ve Cezayir Savaşı'na ilişkin tarihçi Benjamin Stora'nın 20 Ocak'ta sunduğu rapordaki tavsiyeye uyarak bu kararı aldığı belirtildi.

🇫🇷🇩🇿 The French state has admitted to "torturing and murdering" Algerian lawyer and freedom fighter Ali #Boumendjel during his country's war for independence.



As @carysgarland explains, the death had previously been covered up as a suicide pic.twitter.com/nhRLRCLN2b — FRANCE 24 English (@France24_en) March 3, 2021

​Macron'un dün Elysee Sarayı'nda görüştüğü Bumincil'in çocuklarına, babalarının 'intihar ettiği' iddialarının aksine Fransız sömürge güçlerince öldürüldüğünü itiraf ettiği aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu itirafı Fransa adına yaptığını ilettiği bildirildi.

Açıklamada Bumincil'nin, Fransız General Paul Aussaresses'in emriyle Fransız askerlerince alıkonduktan sonra gizli bir yere götürüldüğü, burada kendisine işkence edildiği, ardından 23 Mart 1957'de öldürüldüğü aktarıldı.

Stora'nın raporu

Fransa'nın 1830'da başlayan ve 1966 yılında sona eren Cezayir'deki sömürge dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un, tarihçi Stora'ya hazırlattığı rapor, iki ülke arasındaki sömürge tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Rapora göre Fransa, Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayınlarla binlerce Cezayir vatandaşı hayatını kaybetti.

Diğer yandan Fransa basınında Macron'un bu konuda özür dilemeyeceği haberleri, Cezayir'de tepkiyle karşılanmıştı.