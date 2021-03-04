Almanya’da eyalet başkanı, Sputnik V aşısını kullanma çağrısı yaptı

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Başkanı Reiner Haseloff, ülkedeki aşılama kampanyasını hızlandırmak için Berlin’e Rus Sputnik V aşısının kullanılmasını değerlendirme çağrısı yaptı. Haseloff, aşıyı bizzat memnuniyetle yaptırabileceğini ifade etti.

German Funke medya grubuna konuşan Haseloff, “Almanya’daki aşılama sürecini hızlandırmak için münkün olan her şeyi yapmalıyız” dedi.

🇩🇪Sachsen-Anhalts Ministerpräsident @reinerhaseloff im Interview der Funke-Mediengruppe:

💬In Ostdeutschland haben wir jahrzehntelange Erfahrung mit 🇷🇺 Impfstoff. Wir haben kein Problem mit Sputnik V.<...> Ich würde mich jederzeit mit #SputnikV impfen lassen.

📷Martin Rulsch pic.twitter.com/NqV8lzqhET — Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) March 3, 2021

​Haseloff, hükümete ülkedeki aşı sıkıntısına bir çözüm olarak Rusya’nın tescil ettiği ilk aşısı olan Sputnik V aşısının kullanımını değerlendirme çağrısı yaptı.

Sputnik V aşısını ne zaman olursa olsun yaptırabileceğini belirten Haseloff, Rus aşısı ile ilgili bir sorun yaşanmayacağını düşündüğünü ve küçüklüğünde kendisine Sovyet çocuk felci aşısının yapıldığını ekledi.

Almanya’da aşılama 2020’nin sonlarında başladı. Ancak aşılama sürecinde yetersiz ön siparişler ve ‘lojistik sorunlar’ nedeniyle aksaklıklar yaşandı.