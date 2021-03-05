Ukrayna, çifte vatandaşlığa izin vermeye hazırlanıyor: Sadece bir ülke dışarıda tutulacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ikinci vatandaşlığa izin vermeyi planladıklarını, ancak bunun Rusya vatandaşlığını kapsamayacağını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Kuleba, ikinci vatandaşlık için izin vermeyi planladıklarını ancak bunun Rusya vatandaşlığı için geçerli olmadığını belirtti.

Kuleba, “Vekillerle ilgili düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ancak bir istisna var. Bu istisna saldırgan ülke. Bu ülke ile ikinci vatandaşlık söz konusu olamaz. AB ülkeleri ile, bizim için dost olan, bir tehdit teşkil etmeyen ülkelerle ikinci vatandaşlığa izin vermeyi planlıyoruz” dedi.

Ukrayna Anayasası’na göre vatandaşlar sadece tek vatandaşlığa sahip olabiliyor. Ancak şubat ayı sonunda Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, çifte vatandaşlık konusunu düzenleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışılması talimatı vermişti.