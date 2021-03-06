Litvanya, Belarus'un muhalif lider Tihanovskaya'nın iade edilmesi talebini reddeti

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, yaptığı açıklamada "Litvanya'da sığınma bulan herkes, kendini güvende hissedebilir, ne demokrasi mücadeleleri ne de ifade veya din özgürlükleri nedeniyle rejimlere iade edilecekler" ifadelerini kullandı.

FM @GLandsbergis on the request of #Belarusian authorities for #Lithuania to extradite Sviatlana @Tsihanouskaya: We would rather watch hell freeze over than consider its demands. Everyone who finds refuge in Lithuania 🇱🇹 can feel safe that they will not be extradited to regimes. — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) March 5, 2021

Belarus Başsavcılığı, ülkesinde 'idare düzenine, kamu güvenliğine ve devlete karşı suçlar' nedeniyle muhalif lider Svetlana Tihanovskaya'nın Litvanya'dan iade edilmesi talebinde bulunmuştu.

Belarus'ta, 9 Ağustos 2020'den bu yana devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarına karşı protesto eylemleri düzenleniyor. Seçimlerin kazananı olarak 1994'den bu yana ülkeyi yöneten Aleksandr Lukaşenko ilan edilmişti.

Lukaşenko'nun en büyük rakibi Tihanovskaya, seçimlerden hemen sonra Litvanya'ya gitmişti. Tihanovskaya, ülkeden gitme kararını kendisinin verdiğini savunsa da dava arkadaşları, muhalif liderini gitmeye güvenlik güçlerinin zorladığını iddia ediyor.